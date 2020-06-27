Более 21 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправке к конституции РФ за два дня голосования по всей стране, явка составила 19,49%.

с чего всё началось

Позади два дня голосования. По состоянию на утро 27 июня проголосовали 21 171 137 граждан, явка - 19,49%

За три дня участие в голосовании по поправкам в Конституции приняли 30 917 512 граждан, явка составила 28,46%, включая дистанционное голосование, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 28,46%

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