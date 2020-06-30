Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве на 16:00 мск составила 48,73%. Информация выводится на табло в информационном центре ЦИК, передает корреспондент РБК. В Московской области на участки к этому времени пришли 68,79% избирателей, в Санкт-Петербурге — 66,7%.

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48%

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