Политика
РБКЯвка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве на 16:00 мск составила 48,73%. Информация выводится на табло в информационном центре ЦИК, передает корреспондент РБК. В Московской области на участки к этому времени пришли 68,79% избирателей, в Санкт-Петербурге — 66,7%.
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Политика
Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
RT на русском 07:20
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
Общество
Партия «Яблоко» нашла у автора поправок кучу недвижимости
Пока на Дворцовой площади собираются митингующие, «Яблоко» проводит расследование и выясняет, что у одного из главных авторов путинских поправок в Конституцию Талии Хабриевой нашли элитную недвижимость на общую сумму почти в полмиллиарда рублей.
Мойка78 11:04
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Общество
МВД не выявило серьезных нарушений на голосовании по Конституции
Горовой рассказал, что в МВД было направлено 839 заявления о происшествиях во время голосования по поправкам в главный закон страны, однако "серьезных нарушений" закона не зарегистрировано.
NewInform 11:21
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Общество
В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России ввели обязательную цифровую маркировку для сигарет с 1 марта 2019 года.
Кубань 24 02:50
Происшествия
Открытое горение в ангаре в Красногорске ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске.
ТАСС 10:26
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Общество
Автознак «Инвалид» утрачивает статус
Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
REGNUM вчера в 10:54
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Шюррле и Мельгарехо
RT на русском 11:04
Армия и оружие
Комплексы «Маркер»: в России роботизированные танки учат понимать приказы человека
Российские роботизированные танки учатся понимать приказы, которые отдает человек.
Военное обозрение 09:43
Происшествия
На территории храма в Ленобласти нашли останки связанного человека
Останки неизвестного человека обнаружили на территории храма в Ленинградской области. У него были связаны руки и ноги.
Российская газета 05:22
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru 29 июня в 18:48
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
Политика
Депутат Рады заявил о предательстве Украины партией Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что члены партии "Слуга народа" "предали страну" и "прощения им не будет".
Газета.Ru 08:52
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал овощ, который защищает от рака.
7 новостей вчера в 10:31
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Происшествия
Полиция раздает защитные маски на Пушкинской площади, где собрались противники поправок
Эхо Москвы 11:32
Политика
Дуда набрал 43% голосов в первом туре президентских выборов в Польше
Evo-rus.com вчера в 10:54
Космос
В Московском планетарии рассказали о предстоящем параде планет
Полностью наблюдать за парадом планет, который будет длиться почти весь июль, не получится, об этом рассказала 30 июня научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
ИА Красная Весна вчера в 01:48