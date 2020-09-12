Явка на голосовании в Татарстане за день достигла 27,5%
11 сентября стартовал первый день выборов разного уровня. Досрочное голосование 11 и 12 сентября предшествует единому дню голосования (ЕДГ). 13 сентября в 83 регионах завершится более 9 тыс. выборов, досрочное голосование проводится в 41 субъекте.В источнике
С чего всё началось
Назван регион с самой высокой явкой на выборах губернатора
Самая высокая явка на губернаторских выборах после первого дня досрочного голосования зафиксирована в Татарстане, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости05:19
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