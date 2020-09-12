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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Явка на голосовании в Татарстане за день достигла 27,5%

11 сентября стартовал первый день выборов разного уровня. Досрочное голосование 11 и 12 сентября предшествует единому дню голосования (ЕДГ). 13 сентября в 83 регионах завершится более 9 тыс. выборов, досрочное голосование проводится в 41 субъекте.В источнике
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РИА Новости

Назван регион с самой высокой явкой на выборах губернатора

Самая высокая явка на губернаторских выборах после первого дня досрочного голосования зафиксирована в Татарстане, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости05:19
Подробнее о событии
Kazanfirst.ru

В Татарстане самая высокая явка по стране по итогам первого дня голосования

Kazanfirst.ru06:38
Реальное время

Глава ЦИК РФ: в Татарстане самая высокая явка на выборы высших должностных лиц в стране

Реальное время05:15
Казанский репортер

По итогам первого дня голосования в Татарстане самая высокая явка по стране

Казанский репортер06:14
Независимая газета

В Татарстане зафиксирована самая высокая явка на выборах - ЦИК

Независимая газета05:40
RT на русском

Памфилова сообщила о явке в первый день досрочного голосования

RT на русском05:34
РИА Новости

Назван регион с самой высокой явкой на выборах губернатора

РИА Новости05:19
Коммерсантъ

Явка на голосовании в Татарстане за день достигла 27,5%

Коммерсантъ06:24

Явка на электронном голосовании в Москве достигла 87%

Явка на онлайн-голосовании в рамках муниципальных выборов в Москве достигла 87%, электронное голосование продолжается, сообщила журналистам в субботу заместитель руководителя общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами в столице Ольга Кириллова.
РИАМО05:23
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Британский боксер Умар Садик госпитализирован после боя с Чудиновым

32-летний британский боксер Умар Садик был госпитализирован в одну из больниц Москвы после боя с россиянинов Федором Чудиновым 11 сентября в Химках, сообщает ТАСС со ссылкой на команду британского спортсмена, Садик проиграл Чудинову техническим нокаутом в двенадцатом раунде, и после боя ему потребовалась кислородная маска, он не ориентировался в пространстве и медики оказали ему помощь на месте.
Allboxing.ru01:22

Изола: Разница между Medium и Soft больше ожидаемой

Руководитель автогоночного подразделения Pirelli Марио Изола прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран При Тосканы и отметил, что разница в скорости между составами Medium и Soft оказалась выше ожидаемой.
F1news.ruвчера в 12:36

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Дизайнера и основателя одной из старейших российских дизайн-студий Артемия Лебедева обвинили в публичном оскорблении памяти Победы и создании «резко отрицательного образа» черкесов — заявление об этом подал в ФСБ председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве профессор Юрий Агирбов.
РБКвчера в 16:31
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ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Как мошенники использовали голосовое меню ЦБ расследовал инцидент, после того как один из банков сообщил о резком росте числа звонков своим клиентам от мошенников, которым было известно об остатках денежных средств на счетах, следует из письма.
РБК03:00
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