Британский боксер Умар Садик госпитализирован после боя с Чудиновым

32-летний британский боксер Умар Садик был госпитализирован в одну из больниц Москвы после боя с россиянинов Федором Чудиновым 11 сентября в Химках, сообщает ТАСС со ссылкой на команду британского спортсмена, Садик проиграл Чудинову техническим нокаутом в двенадцатом раунде, и после боя ему потребовалась кислородная маска, он не ориентировался в пространстве и медики оказали ему помощь на месте.