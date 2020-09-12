Политика
КоммерсантъЯвка на голосовании в Татарстане за день достигла 27,5%
11 сентября стартовал первый день выборов разного уровня. Досрочное голосование 11 и 12 сентября предшествует единому дню голосования (ЕДГ). 13 сентября в 83 регионах завершится более 9 тыс. выборов, досрочное голосование проводится в 41 субъекте.
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Фигурное катание
За прокатом Медведевой ее тренер наблюдал по видео-связи
Российская газета 11:48
Общество
В Минске задержаны около 30 участниц акции протеста
Около 30 участниц акции протеста на площади Свободы в центре Минска задержали белорусские силовики, сообщает ТАСС.
BFM.ru 10:11
Общество
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Российская газета вчера в 15:31
Политика
Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Ведомости 08:55
Политика
Лукашенко назвал условие для отвода военных от западной границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отозвать белорусские войска с западной границы, если там завершились учения НАТО.
РБК 12:31
Политика
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним из-за публикации Захаровой
Господин Вучич отметил, что данный инцидент для него был незначительным и «проходным».
Evo-rus.com 02:28
Армия и оружие
Американский истребитель F-35 замаскировали под российский самолёт
На крыльях самолетов оказались даже красные звезды, свойственные российским самолетам.
Evo-rus.com вчера в 07:32
Армия и оружие
Глава ВВС США посоветовал приготовиться к новой крупной войне
«Будущая война с любой из стран может повлечь за собой боевые потери наравне с потерями в крупном конфликте, таком как Вторая мировая война», — заявил он.
РБК 12:39
Происшествия
Два человека погибли при крушении самолета в Щелкове
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в подмосковном Щелкове.
Вести.Ru 11:26
Политика
Эрдоган пригрозил Макрону проблемами за возражение Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил французскому лидеру Эммануэлю Макрону проблемами за критику своей страны.
Известия 11:34
Футбол
«Ротор» объявил о выявлении коронавируса у семи футболистов команды
Волгоградский футбольный клуб «Ротор» сообщил, что в команде выявлено семь заболевших коронавирусной инфекцией игроков.
RT на русском 11:38
Экономика
Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд рублей на пособия по безработице.
Газета.Ru 08:13
Наука
Грамотность офицеров древней Иудеи подтвердили надписи на черепках
Замана вчера в 10:10
Транспорт
МВД внесло изменения в регламент сдачи экзаменов на права
Новую версию административного регламента для проведения экзаменов на право вождения транспортных средств разработали в МВД.
Южный Федеральный 02:45
Единоборства
Харитонов нокаутировал Уильямса во втором раунде
В Химках завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, дебютировавший в профи боксе, и экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Дэнни Уильямс, некогда побеждавший Майка Тайсона.
Чемпионат вчера в 17:47
Общество
Суд признал забастовку на «Беларуськалии» незаконной
Минский областной суд признал забастовку, которая была объявлена на «Беларуськалии» 17 августа, незаконной.
RT на русском вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Наташу Королеву и Сергея Глушко обокрали на пять миллионов рублей
Наташа Королева из-за своего супруга Сергея Глушко лишилась ювелирных украшений общей стоимостью около пяти миллионов рублей.
Discover24 03:54
Авто
«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada
Итоги конкурса на название для новой модели Lada недавно подвел «АвтоВАЗ», сообщив, какие названия были признаны лучшими.
Avtovesti.com 08:24
Политика
Посол Украины в Минске пригрозил Белоруссии дипломатической войной
Украинский посол в Минске Игорь Кизим пригрозил белорусским властям дипломатической войной.
Общественная служба новостей вчера в 11:16
Автоспорт
Даниил Квят: «Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал»
Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал, поэтому на финальной попытке, когда терять уже было нечего, я попробовал проехать седьмой поворот с полностью нажатой педалью газа, чтобы отыграть еще немного.
Спорт-Экспресс 13:01
Наука
Раскрыта правда об изменении климата
Результаты исследования, в котором раскрывается правда об уязвимости климата, опубликованы в журнале Nature Communications.
Lenta.ru 09 сентября в 23:32
Армия и оружие
Леонков усомнился в способности Киева уничтожить Черноморский флот РФ
Народные новости 07:02
Общество
В Новороссийске опечатали урну после вброса пустых листов
Неизвестное лицо вбросило в урну для голосования на избирательном участке 3708 в Новороссийске пустые листы.
News.ru 12:47
Происшествия
Девушка лишилась руки ради миллиона евро и села в тюрьму
Юлию Адлесич из Словении приговорили к двум годам тюрьмы за то, что она решилась остаться без руки для получения страховки в миллион евро, сообщает ABC News.
РИА Новости 04:16
Шоу-бизнес
Мать Тимати закрыла комментарии после расставания рэпера и Решетовой
Большинство фанатов Решетовой и Тимати придерживаются мнения, что виновницей расставания звездной пары является именно Симона.
Evo-rus.com 12:41
Футбол
«Ахмат» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Сочи» на поединок 7-го тура РПЛ. Встреча пройдет 12 сентября в Грозном.
Bookmaker-ratings.ru 11:26
Политика
Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии
Технический директор Sandvine Александр Хаванг признал вероятную причастность к ограничениям, заявив, что Белоруссия «может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров», отмечает агентство.
Lenta.ru 13:09
Спорт
FINA утвердила переход пловчихи Белоногофф из Великобритании в Россию
19-летняя пловчиха Татьяна Белоногофф сменила спортивное гражданство. Спортсменка из Великобритании теперь будет представлять Россию.
Честный рейтинг букмекеров 11:42