Политика

КоммерсантъКоммерсантъЯвка на голосовании в Татарстане за день достигла 27,5%

11 сентября стартовал первый день выборов разного уровня. Досрочное голосование 11 и 12 сентября предшествует единому дню голосования (ЕДГ). 13 сентября в 83 регионах завершится более 9 тыс. выборов, досрочное голосование проводится в 41 субъекте.
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Названы регионы с самой высокой и низкой явкой

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Назван регион с самой высокой явкой на парламентских выборах

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Памфилова сообщила о явке в первый день голосования на выборах в регионах

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