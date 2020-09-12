11 сентября стартовал первый день выборов разного уровня. Досрочное голосование 11 и 12 сентября предшествует единому дню голосования (ЕДГ). 13 сентября в 83 регионах завершится более 9 тыс. выборов, досрочное голосование проводится в 41 субъекте.

Явка на голосовании в Татарстане за день достигла 27,5%

Политика Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2» Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода. 973

Армия и оружие Глава ВВС США посоветовал приготовиться к новой крупной войне «Будущая война с любой из стран может повлечь за собой боевые потери наравне с потерями в крупном конфликте, таком как Вторая мировая война», — заявил он. 319

Политика Эрдоган пригрозил Макрону проблемами за возражение Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил французскому лидеру Эммануэлю Макрону проблемами за критику своей страны. 29

Единоборства Харитонов нокаутировал Уильямса во втором раунде В Химках завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, дебютировавший в профи боксе, и экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Дэнни Уильямс, некогда побеждавший Майка Тайсона. 10

Автоспорт Даниил Квят: «Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал» Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал, поэтому на финальной попытке, когда терять уже было нечего, я попробовал проехать седьмой поворот с полностью нажатой педалью газа, чтобы отыграть еще немного.

Наука Раскрыта правда об изменении климата Результаты исследования, в котором раскрывается правда об уязвимости климата, опубликованы в журнале Nature Communications. 2

Происшествия Девушка лишилась руки ради миллиона евро и села в тюрьму Юлию Адлесич из Словении приговорили к двум годам тюрьмы за то, что она решилась остаться без руки для получения страховки в миллион евро, сообщает ABC News. 22

Политика Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии Технический директор Sandvine Александр Хаванг признал вероятную причастность к ограничениям, заявив, что Белоруссия «может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров», отмечает агентство. 2