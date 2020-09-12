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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Явка на голосовании в Татарстане за день достигла 27,5%

11 сентября стартовал первый день выборов разного уровня. Досрочное голосование 11 и 12 сентября предшествует единому дню голосования (ЕДГ). 13 сентября в 83 регионах завершится более 9 тыс. выборов, досрочное голосование проводится в 41 субъекте.В источнике
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РИА Новости

Назван регион с самой высокой явкой на выборах губернатора

Самая высокая явка на губернаторских выборах после первого дня досрочного голосования зафиксирована в Татарстане, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости05:19
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Kazanfirst.ru

В Татарстане самая высокая явка по стране по итогам первого дня голосования

Kazanfirst.ru06:38
Независимая газета

В Татарстане зафиксирована самая высокая явка на выборах - ЦИК

Независимая газета05:40
Казанский репортер

По итогам первого дня голосования в Татарстане самая высокая явка по стране

Казанский репортер06:14
Коммерсантъ

Явка на голосовании в Татарстане за день достигла 27,5%

Коммерсантъ06:24
RT на русском

Памфилова сообщила о явке в первый день досрочного голосования

RT на русском05:34
РИА Новости

Назван регион с самой высокой явкой на выборах губернатора

РИА Новости05:19
Реальное время

Глава ЦИК РФ: в Татарстане самая высокая явка на выборы высших должностных лиц в стране

Реальное время05:15

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами
BFM.ru06:26
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Лавров: Россия ответит на санкции Запада из-за Навального

Напомним: западные политики сделали ситуацию с болезнью Навальным поводом для возможного введения антироссийских санкций и остановки газопровода "Северный поток - 2". Не отвечая на запросы российской генпрокуратуры, власти ФРГ обвинили государственные органы РФ в отравлении блогера боевым ядом "Новичок".
МонаВиста07:31
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Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", проходящие по делу о гибели в августе 2019 года 12-летней гражданки РФ Алисы Адамовой, не признали себя виновными на первом судебном заседании по этому делу в Турции, сообщила РИА Новости в субботу Оксана Гогунская, представитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", защищающего интересы родителей девочки.
РИА Новости08:43
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В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.comвчера в 04:23
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