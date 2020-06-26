с чего всё началось

Общая явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 49,51%. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Явка на онлайн-голосование по Конституции почти достигла 50%

Гаджеты Xiaomi временно снизила в России цену на новый фитнес-браслет с поддержкой NFC-платежей Сегодня российское подразделение Xiaomi объявило о временном снижении цены на новый фитнес-браслет с поддержкой NFC-платежей — Mi Smart Band 4. Устройство можно купить дешевле по промокоду.

Авто Обновленный Genesis G70 показали без камуфляжа В сети появились изображения обновлённого Genesis G70 без камуфляжа. Снимки опубликовал портал The Korean Car Blog.

Общество Ракова: 20 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу По данным третьего этапа популяционного исследования, которое проходило с 5 по 18 июня с участием более 90 тысяч москвичей, иммунитет горожан к коронавирусу на сегодняшний день составил практически около 20 процентов. 61

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,4K

Общество Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии» 1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». 201

Общество Вирусолог назвал срок второй волны коронавируса в России Вторая волна коронавируса, предполагает Щелканов, может охватить европейскую часть страны и, в первую очередь, такие крупные российские города, как Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. 10

Экономика Бизнесу продлили срок подачи заявлений на субсидии Российское правительство решило продлить срок подачи заявлений для представителей малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавируса. 34

Политика WSJ узнала о планах США по поглощению Ericsson для победы над Huawei Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает разные схемы противостояния китайской Huawei на мировом рынке телекоммуникационного оборудования для сетей 5G, пишет The Wall Street Journal (WSJ). 6

Авто Автомобили с ДВС в России предлагают запретить Экологи из Greenpeace предлагают запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в России к 2030 году. 134

Общество Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания. 7

Общество Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава. 246

Общество Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 321

Экономика В России будет проведен налоговый маневр в IT-отрасли В России будет проведен налоговый маневр в IT-отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках телеобращения к россиянам. 607

Происшествия В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР. 25

Авто Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe. 24

Общество Минобрнауки выступило за ежегодное проведение онлайн-выпускного Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в ведомстве планируют ежегодно проводить Всероссийский онлайн-выпускной в качестве дополнения к традиционным выпускным.

Общество Росавиация предложила план возобновления международных полетов Росавиация обратилась к властям с предложением о возобновлении международного авиасообщения со странами Содружества Независимых Государств. 413