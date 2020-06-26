Общество
RT на русскомЯвка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 70%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России за 48 часов превысила 70%. Всего проголосовали более 823,6 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по наблюдению за голосованием.
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Политика
МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане
Статья The New York Times о причастности России к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане является вбросом.
РБК 03:50
Общество
Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей до 16 лет
Правительство одобрило выделение средств Министерству финансов из резервного фонда, которые пойдут на единовременные выплаты россиянам в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет.
РБК 02:54
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
По мнению депутата, наличие тайного меморандума доказывают слова главы социального комитета Рады и представителя фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой.
РБК 02:10
Общество
Пандемия коронавируса в России идет на спад
Днем ранее коронавирусом заразились 6 800 человек. Всего с начала пандемии выявлено 627 646 зараженных.
URA.Ru 03:48
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
Происшествия
Суд в Шри-Ланке арестовал россиян за сбор жуков
BFM.ru вчера в 16:29
Футбол
Магнуссон: Нам важно реабилитироваться после поражения от «Зенита»
Напомним, в матче 23 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги ЦСКА проиграл дома "Зениту" со счетом 0:4. До сих пор точно неясно каким составом будет играть "Динамо", так как основной состав находится на карантине из-за вспышки коронавируса в команде.
Bobsoccer 03:22
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов не разводятся, это был лишь розыгрыш
Недавно выяснилось, что никакого развода и нет вовсе.
БК55 25 июня в 06:53
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте
Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха.
РИА Новости 02:11
Армия и оружие
Индия и Китай снова разворачивают войска в приграничных районах
Ruposters.ru вчера в 05:07
Общество
Кабмин одобрил поправки о борьбе с разливами нефтепродуктов
Правительство РФ одобрило поправки к федеральному закону, направленные на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории Российской Федерации.
ТАСС 02:06
Общество
Во время голосования по Конституции жительница Омска выиграла квартиру
ИА Красная Весна вчера в 22:47
Шоу-бизнес
София Ротару из-за коронавируса лишилась 42 млн рублей
За время карантина из-за коронавируса София Ротару потеряла 42 млн рублей. Об этом сообщил концертный директор артистки Сергей Лавров.
Дни24 вчера в 10:53
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Общество
В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Shraibikus News вчера в 16:16
Общество
Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля
Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 10:12
Общество
Кирилл Серебренников осужден на три года условно
Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил к трем годам лишения свободы условно режиссера Кирилла Серебренникова за мошенничество, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 09:43
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru вчера в 13:43
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за внесение изменений в регламент
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за внесение изменений в дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru вчера в 10:44
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Политика
Как мнение Примакова по крымскому вопросу оказалось пророческим
По словам Косачева, Примаков не считал справедливой и юридически безупречной передачу Крыма Украине в 1954 году, но всегда подчеркивал важность защиты прав, свобод и интересов жителей полуострова.
РИА Новости Крым 25 июня в 17:00
Общество
За сутки в России выявлено 6852 заболевших коронавирусом в 85 регионах
За последние сутки в России выявлено 6 852 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 058 (30,0%).
Стерлеград 03:49