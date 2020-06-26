Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России за 48 часов превысила 70%. Всего проголосовали более 823,6 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по наблюдению за голосованием.

Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 70%

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