Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС. Онлайн-голосование завершилось 30 июня в 20:00 мск. В дистанционном формате смогли проголосовать жители Москвы и Нижнего Новгорода.

Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 383

Экономика Названы условия для укрепления рубля к доллару Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм». 2

Происшествия Еще пять пациентов с коронавирусом скончались в Приангарье за сутки По данным на утро вторника, 30 июня, в Иркутской области от коронавируса за минувшие сутки скончалось три человека.

Футбол Диего Марадона может возглавить сборную Испании Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона может возглавить сборную Испании, сообщает Infobae.

Культура Умер российский актер Виктор Проскурин Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. 123

Здоровье Почему не стоит делать кесарево, рассказал врач из Волгограда Если есть возможность родить с рубцом на матке, надо родить с рубцом. Риск врастания плаценты пропорционален количеству кесаревых сечений.

Авто Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН. 12

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,6K

Политика Губернатор Миссисипи разрешил изменить флаг штата из-за протестов Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата, из-за того что на нем присутствует символика Конфедерации — объединения южных штатов США, поддерживающих рабство, во время Гражданской войны в XIX веке. 47

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи. 4,8K