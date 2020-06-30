Общество
Газета.RuЯвка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС. Онлайн-голосование завершилось 30 июня в 20:00 мск. В дистанционном формате смогли проголосовать жители Москвы и Нижнего Новгорода.
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Завершилось электронное голосование по внесению поправок в Конституцию
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:02
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