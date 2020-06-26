Общество

ТАССТАССЯвка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
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с чего всё началось

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции в первый день составила почти 49%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ в первый день превысила 48,9%; проголосовали более 574,1 тыс. человек. Эти данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.
ТАССвчера в 17:39

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Явка на электронное голосование по Конституции приблизилась к 50%

Национальная служба новостей02:21

На второй день явка на электронное голосование превысила половину зарегистрировавшихся

Медиазона02:02

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%

Москва 2402:05

Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции по данным на половину седьмого утра составила чуть менее 50%

Эхо Москвы01:38

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%

ТАСС02:23

Явка на онлайн-голосование по Конституции почти достигла 50%

Известия01:47

Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%

РИА Новости00:50
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Игры

Появился новый трейлер Cyberpunk 2077

РИА Новости вчера в 15:27
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
2,8K
Общество

Диетолог назвала допустимое количество черешни в день

Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала, в каком количестве стоит употреблять черешню.
Газета.Ru 02:13
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Экономика

Как новые законы изменят жизнь россиян в июле

Появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание В России 27 июля появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия

Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

Вести.Ru 02:56
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
4,4K
Политика

Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»

Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru вчера в 13:40
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
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Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Футбол

Месси забил всего 4 гола командам из топ-10 Примеры в этом сезоне

Как сообщил источник, 33-летний аргентинский футболист забил большую часть своих голов в ворота команд, находящихся в нижней половине турнирной таблицы Примеры, - это 17 мячей.
Евро-футбол.ру 01:59
Армия и оружие

В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" был спущен на воду в октябре 2019 года, он должен быть сдан 25 ноября 2023-го.
РИА Новости вчера в 12:58
41
Политика

В Конгрессе США пройдет голосование за создание нового штата

Представители Конгресса намереваются организовать голосование за создание на территории США еще одного штата.
Актуальные Новости 02:32
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Общество

Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей

По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
6
Политика

МИД России вернет Украине ноту протеста из-за парада в Крыму

Известия вчера в 19:53
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Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 24 июня в 09:00
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Здоровье

Число заболеваний коронавирусом в США может превышать 20 млн

В США число случаев заражения коронавирусом может составлять более 20 миллионов, заявил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Штатов Роберт Редфилд.
Комсомольская правда 01:00
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Шоу-бизнес

Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд до 40 лет

Рейтинг самых успешных российских звезд в возрасте до 40 лет по версии Forbes второй год подряд занял спортсмен Хабиб Нурмагомедов.
ФАН вчера в 04:44
13
Футбол

Ливерпуль сегодня не заснёт! Как игроки и болельщики клуба празднуют победу

Собрали в одном материале самую первую реакцию на победу команды Клоппа.
Чемпионат вчера в 18:30
Происшествия

В Москве теплоход с выпускниками столкнулся со стенкой набережной

Прогулочный теплоход с выпускниками 9 класса столкнулся по касательной с причальной стенкой набережной в Москве.
ТАСС вчера в 15:15
25
Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 24 июня в 08:01
234
Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
135
Политика

Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
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Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 24 июня в 05:34
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Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
309
Шоу-бизнес

Личный фотограф Пугачевой показал ее снимок в купальнике

Фотограф Роман Родин опубликовал архивный снимок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в купальнике swim-dress.
ФАН вчера в 09:23
12
Экономика

Минфин РФ внесет кандидатуру Подгузова для назначения главой ЕАБР

Правительство России подтвердило предстоящее назначение Николая Подгузова председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР).
Известия 02:29
8
Технологии

Компания Microsoft показала новое меню «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft показала пользователям, как будет выглядеть новое меню «Пуск» в Windows 10. Разработчики его основательно переработали.
Vevby.ru вчера в 14:37
2
Технологии

Студия Артемия Лебедева создала виртуального дизайнера

Sostav.ru 00:30
7
Общество

Росавиация предлагает возобновить международные полеты

По сообщению издания «Коммерсант» глава Росавиации Александр Нерадько подготовил план, который предусматривает постепенное возобновление международного авиасообщения со странами СНГ.
Общественное телевидение России вчера в 10:41
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