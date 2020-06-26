Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ в первый день превысила 48,9%; проголосовали более 574,1 тыс. человек. Эти данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

с чего всё началось

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%

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