Общество
RT на русскомОбщая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 45,7%
Более 49 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за пять дней, общая явка составила 45,7%, сообщает Центризбирком.
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Здоровье
В Казахстане предлагают ввести карантин на месяц из-за COVID-19
Необходимо ввести карантин на четыре недели в Казахстане, чтобы сдержать темпы распространения коронавируса в республике, заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой.
РИА Новости 00:21
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru 04:04
Здоровье
В Приморье скончались 44 пациента с коронавирусом
Владивосток, 30 июня 2020, 06:15 — REGNUM В Приморье за прошедшие сутки выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 57 пациентов, скончались двое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:15
Футбол
Доменико Тедеско: «Если бы Гончаренко был женщиной, я бы подошел»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от ЦСКА (0:2) рассказал об игре хавбека Зелимхана Бакаева и ответил на вопрос, почему не подошел к наставнику армейцев Виктору Гончаренко.
Спорт-Экспресс 16:00
Политика
Трамп сообщил о растущей в отношении КНР злобе из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что считает Китай виновным в распространении нового коронавируса SARS-CoV-2 по планете.
Российская газета 20:28
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 06:54
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Политика
CNN: Трамп унижал Меркель и Мэй во время переговоров по телефону
Американский президент Дональд Трамп во время секретных телефонных разговоров называл канцлера Германии Ангелу Меркель «глупой», а экс-премьера Великобритании Терезу Мэй — «дурой».
Телеканал 360° 00:26
Армия и оружие
Макрон обвинил Турцию за участие в ливийском конфликте
Эмманюэль Макрон обвинил Турцию за ее участие в ливийском конфликте. Об этом президент Франции рассказал в рамках своего визита в Берлин.
Piter.tv 03:18
Политика
Саакашвили назвал главного врага экономического прогресса Украины
Правоохранительная система является главным врагом экономического прогресса Украины.
Известия 18:51
Общество
В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии
Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:05
Автоспорт
«Макларен» представил ливрею болида Алонсо для «Инди-500»
«Макларен» показал ливрею машины Фернандо Алонсо для гонки «500 миль Индианаполиса».
Sports.ru 10:26
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru 13:10
Экономика
Лимит по программе льготных кредитов под 2% вновь увеличили
Правительство России увеличило лимит по программе кредитования под 2% для предприятий из числа наиболее пострадавших из-за COVID-19 при условии сохранения рабочих мест.
Газета.Ru вчера в 13:34
Происшествия
В Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение
"В 03.00 произошла ликвидация открытого горения", - приводит сообщение МЧС "Интерфакс".
Газета.Ru 20:29
Здоровье
В Архангельской области продлили ограничительные меры до 7 июля
29 июня на заседании оперативного штаба принято решение продлить ограничительные меры в Архангельской области в связи с распространением коронавируса.
Двина Сегодня 10:02
Экономика
Коллегия Законодательного Собрания утвердила повестку ближайшей сессии
Иркутская область, НИА-Байкал – На ближайшей сессии Законодательного Собрания, которая состоится 30 июня, будет рассмотрено 58 вопросов.
НИА-Байкал вчера в 04:59
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 28 июня в 02:26
Футбол
Лионель Месси в матче с «Атлетико» забил 700-й гол в карьере
Bookmaker-ratings.ru 18:26
Футбол
«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru 08:46
Футбол
Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб
Напомним, Смолов защищает цвета "Сельты" с зимы этого года в качестве аренды.
Vprognoze.ru 04:49
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Политика
Депутаты Европарламента прибыли в Крым на референдум по Конституции
На полуостров прибыли девять человек, среди них депутаты Европарламента из Франции Делегация политиков из Европейского Союза прибыла в Крым для наблюдения за ходом голосования по поправкам в Конституцию России.
SM News 16:12
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт 12:55
Политика
Байден заявил о нетерпеливом ожидании дебатов с Трампом
Наиболее вероятный кандидат от демократов на предстоящих в ноябре выборах президента США Джо Байден заявил, что с нетерпением ждет предвыборных дебатов с действующим главой государства Дональдом Трампом.
Известия 16:58