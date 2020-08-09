Явка на выборах президента Белоруссии составила 84%
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По состоянию на 20.00 воскресенья на выборах президента Белоруссии проголосовали 84,05% избирателей, сообщает Центризбирком республики.В источнике
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