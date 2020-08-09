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Интерфакс
Интерфакс

Явка на выборах президента Белоруссии составила 84%

По состоянию на 20.00 воскресенья на выборах президента Белоруссии проголосовали 84,05% избирателей, сообщает Центризбирком республики.В источнике
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Газета.Ru

Итоговую явку на выборах в Белоруссии огласили в ЦИК

Газета.Ru19:38
РИА Новости

Явка на выборах президента Белоруссии составила 84,05%

РИА Новости17:02
Коммерсантъ

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 84%

Коммерсантъ17:02
ТАСС

Явка на президентских выборах в Белоруссии на 20:00 составила 84,05%

ТАССвчера в 16:56
ИА Красная Весна

Явка на выборах в Белоруссии оказалась ниже прошлогодней

ИА Красная Весна22:25
Известия

ЦИК Белоруссии объявил итоговую явку на президентских выборах

Известия20:53
RT на русском

Явка на президентские выборы в Белоруссии превысила 65%

RT на русскомвчера в 08:06
КП - Беларусь

Итоговая явка на президентских выборах в Беларуси составила 84,05%

КП - Беларусьвчера в 16:58

В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса

Симферополь, 10 августа 2020, 10:03 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 10 августа.
REGNUM03:03
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Военные объединили «Торнадо» и «Искандер» в рамках единой системы

Автоматизированную систему управления (АСУ) артиллерией, объединяющую управление ракетными комплексами «Торнадо-С» и «Искандер-М», протестировали подразделения Южного Военного Округа, 10 июля сообщает газета «Известия».
ИА Красная Весна22:39