ЦИК признал состоявшимися выборы в Белоруссии
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Более 54% избирателей проголосовали на выборах президента Белоруссии. Выборы, таким образом, признали состоявшимися, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.В источнике
Выборы состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании. Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня получим какой-то результат.
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