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ЦИК признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Более 54% избирателей проголосовали на выборах президента Белоруссии. Выборы, таким образом, признали состоявшимися, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.В источнике
Лидия Ермошинабелорусский политик
Выборы состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании. Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня получим какой-то результат.
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Lenta.ru

Выборы в Белоруссии признали состоявшимися

Lenta.ru06:32
RT на русском

ЦИК: президентские выборы в Белоруссии состоялись

RT на русском06:06
Газета.Ru

ЦИК признал состоявшимися выборы президента Белоруссии

Газета.Ru06:10
РИА Новости

ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%

РИА Новости06:19
ТАСС

Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Явка превысила 54%

ТАСС06:11
URA.Ru

Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися

URA.Ru06:20
Коммерсантъ

ЦИК признал состоявшимися выборы президента Белоруссии

Коммерсантъ05:56
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По информации ЦИК к 12 часам проголосовало больше 54% избирателей

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