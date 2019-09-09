Политика

РИА НовостиРИА НовостиИтоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%

Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,77%, сообщил глава Мосгоризбиркома. "Явку вы видите - 21,77% .Явка на полпроцента выше, чем на прошлых выборах",- сказал Горбунов. По итогам выборов депутатов Мосгордумы шестого созыва явка избирателей составила 21,04%.
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Эксперт: новый созыв Мосгордумы не создаст серьезных проблем для мэрии города

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Говорит Москвавчера в 16:13
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В результате голосования на выборах в Законодательное собрание Севастополя второго созыва в городской парламент прошли пять политических партий.
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