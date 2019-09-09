Политика
РИА НовостиИтоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,77%, сообщил глава Мосгоризбиркома. "Явку вы видите - 21,77% .Явка на полпроцента выше, чем на прошлых выборах",- сказал Горбунов. По итогам выборов депутатов Мосгордумы шестого созыва явка избирателей составила 21,04%.
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Политика
В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
На довыборах в Госдуму в Хабаровском крае по итогам обработки 99,72% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев с 39,12% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.
РИА Новости 03:19
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта
В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Политика
Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский консультировался с некоторыми европейскими лидерами относительно передачи свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) в 2014 году Владимира Цемаха.
РИА Новости 02:37
Наука
Австралийские ученые нашли связь бессонницы и беспокойного детства
Дети, которые не соблюдают распорядок сна и имеют проблемы с поведением, зачастую сталкиваются с бессонницей, достигая зрелого возраста.
VSE42.RU 01:12
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета вчера в 18:32
Автоспорт
Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце
UfacityNews.ru вчера в 13:37
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Известия вчера в 05:14
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Кино
Премьера фильма о депортации карачаевского народа пройдет в Черкесске
Премьера документального фильма "Приговоренные к забвению" о депортации карачаевского народа во время Великой Отечественной войны пройдет в понедельник в Черкесске.
ТАСС вчера в 17:08
Здоровье
Диетологи рассказали, кому противопоказано мясо
Газета Кемерова 00:50
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Авто
Беспилотники «Яндекса» проехали 1 млн км
Ведомости 03:00
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Политика
Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставрополья
На брифинге в медиацентре «Честные выборы» глава ставропольской избирательной комиссии Евгений Демьянов рассказал, что за действующего главу края проголосовали 79,65 процентов избирателей.
Победа 26 02:46
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Политика
На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер
По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Челябинской области побеждает действующий врио главы региона Алексей Текслер с 69,31% голосов.
Коммерсантъ 02:14
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
По предварительным результатам голосования, все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие губернаторы одерживают победу на прошедших 8 сентября выборах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:45
Происшествия
В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом
Известия вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Саша Плющенко сравнил себя с героем советского мультфильма
Блог в Instagram у Саши Плющенко появился не так давно, но уже набрал больше трехсот тысяч подписчиков.
Телепрограмма вчера в 06:44
Экономика
Российский уголь адаптируется к Украине
Экспортные поставки в страну в июле выросли Поставки российского угля на Украину, которые с июня идут только по специальным разрешениям, в июле выросли в три раза, до 400 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста отгрузок крупных экспортеров.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Армия и оружие
ОДК создаст двигатель нового поколения
В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:47
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Коммерсантъ вчера в 16:45
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Экономика
Минфин разработал для россиян новую пенсионную систему
Основными элементами «гарантированного пенсионного продукта» являются добровольный порядок присоединения россиян к системе накоплений, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором.
АБН 07 сентября в 00:04
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Политика
В Заксобрание Севастополя прошли пять партий
В результате голосования на выборах в Законодательное собрание Севастополя второго созыва в городской парламент прошли пять политических партий.
Российская газета 02:26