Явка на прошедших 8 сентября выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва оказалась выше показателя прошлых выборов 2014 года - 21,66%, сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут журналистам в понедельник.

Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,66%

Политика Порошенко похвалил сам себя за обмен удерживаемых лиц Бывший президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сам себя за обмен удерживаемых лиц, который состоялся между Россией и Украиной.

Политика Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17 Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.

Политика Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.

Политика Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.

Политика Андрей Назаров назначен и.о. вице-премьера правительства Башкирии Врио главы региона Радий Хабиров озвучил кадровое назначение на оперативном совещании в правительстве Исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии назначен 49-летний Андрей Назаров.

Политика В России проходит единый день голосования Единый день голосования проводится в России во второе воскресенье сентября, граждане страны избирают руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.

Политика Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.

Политика МИД Грузии назвал местные выборы в Крыму незаконными В тексте сообщения сказано, что прошедшие в воскресенье, 8 сентября, местные выборы в Крыму являются незаконными, так как грубо "нарушают нормы и принципы международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины".

Баскетбол Базаревич сохранит пост главного тренера сборной России Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что главный тренер мужской национальной команды Сергей Базаревич останется на своем посту.

Политика Путин уволил помощника Бастрыкина Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".

Происшествия На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.

Политика Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.

Политика ЛДПР отстаивает перед ФБК свой успех на выборах в Хабаровском крае Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев прокомментировал слова представителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова, который заявил, что успех либерально-демократической партии на выборах в Хабаровском крае стал возможным благодаря "умному голосованию".

Авто Honda обновила бюджетный аналог минивэна Odyssey На стартовавшем в Чэнду автосалоне компания Honda представила обновленную версию минивэна Honda Elysion.

Финансы Промышленность потянулась за длинным долларом Российские компании готовятся размещать еврооблигации На минувшей неделе сразу три российских эмитента начали подготовку к размещению еврооблигаций.

Политика В Австралии блокируют сайты за публикацию видео стрельбы в Крайстчерче Австралийская государственная комиссия по безопасности в интернете заблокирует восемь иностранных сайтов, опубликовавших видео нападений на мечети в Крайстчерче 15 марта и манифест обвиняемого в атаках Брентона Тарранта.

Политика Биль об отсрочке Brexit вступит в силу в Великобритании В понедельник, 9 сентября, королева Великобритании Елизавета II должна подписать законопроект, обязывающий кабмин страны запросить у Брюсселя 3-месячную отсрочку Brexit и не позволяющий осуществить эту процедуру без сделки с Евросоюзом.

Шоу-бизнес Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.

Кино В Анапе назовут победителей XXVIII российского фестиваля «Киношок» В 20 часов 8 сентября на Летней эстраде города-курорта состоится церемония торжественного закрытия фестиваля «Киношок».