Политика
ИнтерфаксЯвка на выборах в Мосгордуму составила 21,66%
Явка на прошедших 8 сентября выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва оказалась выше показателя прошлых выборов 2014 года - 21,66%, сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут журналистам в понедельник.
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МГИК: По итогам обработки 99,47% протоколов средняя явка на выборах в Мосгордуму составила 21,69%
Агентство Москвавчера в 23:37
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