Политика
РосбалтЯвка на выборах в Мосгордуму составила 21,52%
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МГИК: По итогам обработки 99,47% протоколов средняя явка на выборах в Мосгордуму составила 21,69%
Агентство Москвавчера в 23:37
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 00:26, Вашингтон
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Известия вчера в 05:14
Политика
Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс 00:16
Происшествия
В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна
Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:24
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с Порье
Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с американцем Дастином Порье и вновь защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Телеканал 360° 07 сентября в 16:47
Футбол
Андре Шюррле — о дочке: «Не могу перестать наслаждаться тобой»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле выложил в соцсети фото со своей дочкой.
Спорт-Экспресс вчера в 15:51
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 17:16
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия 07 сентября в 22:48
Политика
Артамонов лидирует на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 15:30
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета вчера в 13:26
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер
У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил «Джокер»
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился главной награды — «Золотого льва святого Марка» — на Венецианском кинофестивале, сообщает международное жюри фестиваля.
Югополис вчера в 00:24
Автоспорт
Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце
UfacityNews.ru вчера в 13:37
Космос
В галактике Фейерверк обнаружена странная рентгеновская вспышка
Капитал страны 06 сентября в 03:05
Политика
Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»
Эхо Москвы 07 сентября в 15:00
Авто
Продажи Chevrolet Niva сократились на 46%
Коммерсантъ Самара 06 сентября в 10:05
Армия и оружие
Украинских силовиков обвинили в обстреле патруля ОБСЕ в Донбассе
Представитель силового ведомства народной республики Ринат Айгистов сообщил, что ВСУ обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов район Ясиноватой, где находились сотрудники миссии ОБСЕ.
Южный Федеральный вчера в 11:54
Политика
В Абхазии на выборах президента побеждает Хаджимба
Аргументы и Факты вчера в 23:57
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости вчера в 08:36
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета вчера в 05:33
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Экономика
Родительские пособия вырастут в России
Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 20:58
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Политика
Шумков победил на выборах губернатора Курганской области
На выборах в Курганской области лидирует врио губернатора Вадим Шумков с 80,86% после обработки 100% протоколов.
Известия вчера в 23:46
Политика
Старовойт победил на выборах губернатора Курской области
Врио главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07 процента голосов после обработки ста процентов протоколов.
Политика Сегодня вчера в 22:42
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
URA.Ru вчера в 03:29
Общество
В Петербурге четырнадцать членов УИК отстранили от работы за нарушения
Районные суды Санкт-Петербурга отстранили от работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) 14 человек за различные нарушения, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
РИА Новости вчера в 12:18
Политика
Паслер побеждает на выборах губернатора Оренбургской области
Известия вчера в 14:48
Футбол
«Ростов» разгромил сборную Сирии
Евро-футбол.ру вчера в 13:44