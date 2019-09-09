Политика

РосбалтРосбалтЯвка на выборах в Мосгордуму составила 21,52%

Явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,52%.
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Явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,69%

РИА Новостивчера в 23:42

Явка на выборах в Мосгордуму достигла около 22%

ТАССвчера в 16:44

Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,66%

Интерфаксвчера в 22:46

МГИК: По итогам обработки 99,47% протоколов средняя явка на выборах в Мосгордуму составила 21,69%

Агентство Москвавчера в 23:37

Выборы в столице прошли тише, чем подготовка к ним

Коммерсантъвчера в 17:37

Средняя явка на выборах в Мосгордуму составила 21,45%

Москва 24вчера в 16:03

Предварительная явка на выборах депутатов Мосгордумы составила около 22%

Говорит Москвавчера в 16:13
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 00:26, Вашингтон
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Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия вчера в 05:14
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Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме

По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс 00:16
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В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна

Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:24
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Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с Порье

Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с американцем Дастином Порье и вновь защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Телеканал 360° 07 сентября в 16:47
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Андре Шюррле — о дочке: «Не могу перестать наслаждаться тобой»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле выложил в соцсети фото со своей дочкой.
Спорт-Экспресс вчера в 15:51
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Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 17:16
Политика

ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае

На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Теннис

Надаль обыграл Медведева в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Здоровье

Названы самые полезные и вредные продукты для мозга

Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия 07 сентября в 22:48
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Артамонов лидирует на выборах главы Липецкой области

Известия вчера в 15:30
Происшествия

Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести

В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета вчера в 13:26
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер

У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
Кино

Главный приз Венецианского кинофестиваля получил «Джокер»

Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился главной награды — «Золотого льва святого Марка» — на Венецианском кинофестивале, сообщает международное жюри фестиваля.
Югополис вчера в 00:24
Автоспорт

Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце

UfacityNews.ru вчера в 13:37
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В галактике Фейерверк обнаружена странная рентгеновская вспышка

Капитал страны 06 сентября в 03:05
Политика

Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»

Эхо Москвы 07 сентября в 15:00
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Продажи Chevrolet Niva сократились на 46%

Коммерсантъ Самара 06 сентября в 10:05
Армия и оружие

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Представитель силового ведомства народной республики Ринат Айгистов сообщил, что ВСУ обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов район Ясиноватой, где находились сотрудники миссии ОБСЕ.
Южный Федеральный вчера в 11:54
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В Абхазии на выборах президента побеждает Хаджимба

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Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости вчера в 08:36
Армия и оружие

Челябинским танкистам вручили черные ножи

Российская газета вчера в 05:33
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Экономика

Родительские пособия вырастут в России

Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 20:58
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Политика

Шумков победил на выборах губернатора Курганской области

На выборах в Курганской области лидирует врио губернатора Вадим Шумков с 80,86% после обработки 100% протоколов.
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Старовойт победил на выборах губернатора Курской области

Врио главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07 процента голосов после обработки ста процентов протоколов.
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Политика

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

URA.Ru вчера в 03:29
Общество

В Петербурге четырнадцать членов УИК отстранили от работы за нарушения

Районные суды Санкт-Петербурга отстранили от работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) 14 человек за различные нарушения, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
РИА Новости вчера в 12:18
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Паслер побеждает на выборах губернатора Оренбургской области

Известия вчера в 14:48
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«Ростов» разгромил сборную Сирии

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