Явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,52%.

Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,52%

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