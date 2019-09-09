Политика
ИзвестияЯвка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы шестого созыва составила 21,77%. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, пишет «РИА Новости». Это на 1,5% выше, чем на прошлых выборах.
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Предварительная явка на выборы в Мосгордуму составляет более 21 процента
Вечерняя Москвавчера в 17:00
Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 04:59, Вашингтон
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия 07 сентября в 16:03
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Политика
В Липецкой области сегодня выбирают губернатора
Kursk.com вчера в 01:55
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Политика
Подведены итоги выборов губернатора Оренбургской области
В Единый день голосования, 8 сентября, жители Оренбургской области выбирают будущего губернатора.
Новотроицк.рф вчера в 00:05
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Происшествия
В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада
Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Кино
«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.
Москва 24 07 сентября в 15:00
Происшествия
В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД
Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.
РИА Новости 04:38
Политика
В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной
В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.
RT на русском 04:19
Политика
Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы
Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября.
Lenta.ru 04:41
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Авто
Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России
Toyota начала принимать заказы на обновленную версию кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 04:40
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском вчера в 08:33
Экономика
Российский уголь адаптируется к Украине
В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс. тонн угля, следует из данных ЦДУ ТЭКа.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
РИА Новости 03:49
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Происшествия
Пропавшую в Тюмени девочку нашли задушенной
Подозреваемый уже установлен.В Тюмени обнаружили тело 16-летней девушки, которая ушла из дома и не вернулась.
УралПолит.Ru 02:43
Политика
Окончательная средняя явка избирателей на выборы в РФ составила 41,2%
Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%, — сообщила Элла Памфилова.
iReactor 04:33
Армия и оружие
Топ-менеджер ОДК задержан в Италии в связи с программой ПД-14
В Италии по запросу американской стороны задержан топ-менеджер компании «ОДК» Александр Коршунов. Его подозревают в промышленном шпионаже.
Рифей-Пермь 02:05
Политика
На выборах в Госсовет Татарстана «Единая Россия» набирает более 72%
Кроме партии власти, проходной барьер преодолела только КПРФ с результатом 10,7%. Остальные партии не смогли попасть в Госсовет республики.
RuNews24.ru 04:41
Шоу-бизнес
Собчак ответила на слухи о второй беременности
Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
РИА Новости 04:45
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба" на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
РИА Новости вчера в 21:20
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 7%
Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7% годовых, сообщается на сайте регулятора.
Rambler News Service 06 сентября в 06:31
Армия и оружие
Reuters: «Хезболлах» сбила израильский беспилотник на юге Ливана
Отряды шиитской группировки "Хезболлах" сбили на юге Ливана израильский беспилотник в районе деревни Рамие вблизи границы с еврейским государством.
ТАСС вчера в 23:43
Футбол
«Ливерпуль» — лидер среди европейских клубов по доходам от телетрансляций, он обошел даже «Манчестер Сити»
Лидером по доходам европейских клубов от телевизионных прав за сезон-2018/19 стал «Ливерпуль», сообщает Mirror.
Спорт-Экспресс 03:13
Экономика
Почему Bitcoin подешевеет вдвое. Криптовалюте предсказали падение
За прошедшие сутки главная цифровая монета подешевела на 3,2%.
РБК 04:54
Происшествия
Пассажир рейса из Еревана в Москву сообщил о бомбе
Пассажир рейса из Еревана в Москву при посадке сообщил о бомбе в своей ручной клади, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:01