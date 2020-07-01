Средняя явка по России на голосование по поправкам в конституцию на 17.00 составила 62,89%, свидетельствуют данные ЦИК. Согласно представленным на онлайн-табло в ЦИК данным, средняя явка по России на голосование по поправкам в конституцию на 17.00 составила 62,89%.

Явка по России на голосование по поправкам на 17:00 составила 62,89%

Армия и оружие Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия в 50 километрах от Сирта.

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Общество Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских Американские полицейские относятся с большой благодарностью к русскоязычной общине, многие представители которой лично приходят в полицейские участки по всей стране, чтобы поддержать офицеров, честно исполняющих свой долг. 2

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 22

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