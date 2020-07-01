Общество
Эхо МосквыЯвка по России на голосование по поправкам на 17:00 составила 62,89%
Средняя явка по России на голосование по поправкам в конституцию на 17.00 составила 62,89%, свидетельствуют данные ЦИК. Согласно представленным на онлайн-табло в ЦИК данным, средняя явка по России на голосование по поправкам в конституцию на 17.00 составила 62,89%.
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Армия и оружие
Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта
Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия в 50 километрах от Сирта.
Военное дело 08:05
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес
Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной
Пятый канал вчера в 22:25
Политика
Поправки поддержали 71,46% избирателей после обработки 15% протоколов
Поправки к Конституции России поддержали 71,46% избирателей, следует из данных Центризбиркома по итогам обработки 15% протоколов.
RT на русском 12:34
Общество
Участки для голосования по поправкам к Конституции закрылись в Москве
Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции закрылись в Москве и Центральной России.
RT на русском 13:07
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Общество
Андрей Малахов принял участие в акции против поправок в Конституцию
На Пушкинской площади в Москве собираются участники акции протеста против поправок к Конституции.
Ведомости 12:55
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Космос
Духи с ароматом космоса планируют создать в США
Пятый канал 28 июня в 18:55
Экономика
Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров
Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC.
Газета.Ru 11:32
Политика
Порошенко попросил судью отпустить в туалет «обосравшегося» прокурора
Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда в Киеве попросил судью отпустить прокурора в туалет, объяснив это тем, что тот «обосрался».
Lenta.ru 13:09
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» победил «Тамбов» в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 12:49
Футбол
«Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки»
"Сельта", за которую выступает футболист сборной России Федор Смолов, на выезде проиграла "Мальорке" в матче 33-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 15:39
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Политика
ЦИК объяснил решение озвучить первые данные голосования по поправкам до закрытия участков
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова объяснила решение комиссии публиковать результаты общероссийского голосования по мере поступления данных в систему ГАС "Выборы" желанием дать журналистам официальные данные, а не "информацию разной степени точности".
Интерфакс 12:24
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru вчера в 12:40
Общество
Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Общество
Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских
Американские полицейские относятся с большой благодарностью к русскоязычной общине, многие представители которой лично приходят в полицейские участки по всей стране, чтобы поддержать офицеров, честно исполняющих свой долг.
ФАН 02:00
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
Автоспорт
«Макларен» представил ливрею с большой радугой
Чемпионат 08:41
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Экономика
PayPal опроверг ограничение денежных переводов в России
Международная платежная система PayPal не собирается ограничивать внутренние переводы в России, заявили «РИА Новости» в компании.
Коммерсантъ 05:27
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Спартака»
Руководство «Зенита» рассматривает возможность покупки 20-летнего атакующего полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова, играющего на правах аренды за «Крылья Советов», сообщили в «Спорт-Экспрессе».
Спорт день за днем 13:04
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24