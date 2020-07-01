Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыЯвка по России на голосование по поправкам на 17:00 составила 62,89%

Средняя явка по России на голосование по поправкам в конституцию на 17.00 составила 62,89%, свидетельствуют данные ЦИК. Согласно представленным на онлайн-табло в ЦИК данным, средняя явка по России на голосование по поправкам в конституцию на 17.00 составила 62,89%.
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Явка на голосование по Конституции превысила 62%

Коммерсантъ10:16

ЦИК: явка на голосование в среднем по России составляет 64,94%

Парламентская газета12:20

Явка на голосовании по поправкам на 18.00 мск составила по РФ 63,32%

Эхо Москвы11:08

Стала известна явка москвичей на голосование о поправках

Национальная служба новостей09:20

Средняя явка на голосовании по Конституции на 17:00 составила 62,89 процента

Вечерняя Москва10:12

По данным на 17.00 явка на голосование по поправкам составила 62,89%

Аргументы и Факты10:52

Явка на голосование по Конституции достигла почти 63%

URA.Ru10:13
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Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия в 50 километрах от Сирта.
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Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

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Соловьев рассказал Собчак, что думает об уходе своей соведущей

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Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
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Общество

Андрей Малахов принял участие в акции против поправок в Конституцию

На Пушкинской площади в Москве собираются участники акции протеста против поправок к Конституции.
Ведомости 12:55
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Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
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Космос

Духи с ароматом космоса планируют создать в США

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Экономика

Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров

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Газета.Ru 11:32
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Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда в Киеве попросил судью отпустить прокурора в туалет, объяснив это тем, что тот «обосрался».
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Футбол

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Санкт-петербургский «Зенит» победил «Тамбов» в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
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Газета.Ru вчера в 17:43
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Политика

ЦИК объяснил решение озвучить первые данные голосования по поправкам до закрытия участков

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова объяснила решение комиссии публиковать результаты общероссийского голосования по мере поступления данных в систему ГАС "Выборы" желанием дать журналистам официальные данные, а не "информацию разной степени точности".
Интерфакс 12:24
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Общество

В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
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Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
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Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом

Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru вчера в 12:40
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Общество

Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?

Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем

Газета.Ru 29 июня в 11:34
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Общество

Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских

Американские полицейские относятся с большой благодарностью к русскоязычной общине, многие представители которой лично приходят в полицейские участки по всей стране, чтобы поддержать офицеров, честно исполняющих свой долг.
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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
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«Макларен» представил ливрею с большой радугой

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Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
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Экономика

PayPal опроверг ограничение денежных переводов в России

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Футбол

«Зенит» интересуется полузащитником «Спартака»

Руководство «Зенита» рассматривает возможность покупки 20-летнего атакующего полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова, играющего на правах аренды за «Крылья Советов», сообщили в «Спорт-Экспрессе».
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В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
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Политика

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24
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