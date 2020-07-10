Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%
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12 июля в Польше проходит второй тур президентских выборов, в котором принимают участие действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. По итогам голосования в первом туре Дуда и Тшасковский набрали 43,5% и 30,46% голосов соответственно.В источнике
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Польша накануне второго тура президентских выборов: в ход пошла «немецкая карта»
Украина.ру10 июля в 01:20