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Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%

12 июля в Польше проходит второй тур президентских выборов, в котором принимают участие действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. По итогам голосования в первом туре Дуда и Тшасковский набрали 43,5% и 30,46% голосов соответственно.В источнике
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Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%

RT на русском08:27

На выборах президента Польши к полудню проголосовали четверть избирателей

РИА Новости08:04

В Польше начался второй тур выборов президента

Коммерсантъ01:13

Около четверти избирателей уже проголосовали на президентских выборах в Польше

Эхо Москвы08:31

В Польше началось голосование во втором туре выборов президента

ТАСС01:03

В Польше проходит второй тур выборов президента

Российская газета01:00

Польша накануне второго тура президентских выборов: в ход пошла «немецкая карта»

Украина.ру10 июля в 01:20

В Польше выбирают президента: в стране проходит второй тур выборов

КП - Беларусь04:24
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«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина

Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
Интерфакс06:38
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Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке

По мнению основателя Telegram американская компания выставляет слишком большие запросы, из-за чего разработчикам приложений приходиться перечислять круглые суммы от оборота компании, а взамен получать лишь разрешение на право данного приложения находиться в магазине Apple.
News-24.ruвчера в 08:23
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Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о прибытии на полуостров первых эшелонов водопроводных труб, которые соединят по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения Симферополя.
Газета.Ruвчера в 06:40
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В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru06:06
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Кабмин выделит субсидии на 320 млн рублей судоходным компаниям

«По новому распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина 320 млн рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами», — говорится на сайте кабмина.
RT на русском06:04
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Этери Тутберидзе и Алена Косторная стали первыми лауреатами

Церемония награждения Skating Awards прошла в онлайн-формате Две представительницы отечественной школы фигурного катания — тренер Этери Тутберидзе и ее ученица Алена Косторная — стали лауреатами первой в истории этого вида спорта премии Skating Awards Международной федерации конькобежцев (ISU), двухчасовая церемония которой прошла в субботу в режиме онлайн на YouTube-канале ISU.
Коммерсантъ06:46
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