Политика
RT на русскомЯвка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%
12 июля в Польше проходит второй тур президентских выборов, в котором принимают участие действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. По итогам голосования в первом туре Дуда и Тшасковский набрали 43,5% и 30,46% голосов соответственно.
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Польша накануне второго тура президентских выборов: в ход пошла «немецкая карта»
Украина.ру10 июля в 01:20
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Происшествия
Бывший помощник Алибасова обвинил его сына в избиении
Бывший помощник Бари Алибасова Андрей Назаров обвинил сына продюсера в избиении, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:26
Общество
Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:59
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Общество
Китайский блогер назвал шесть самых удивительных российских продуктов
Пользователь китайской платформы для блогов Sohu в своей колонке рассказал о шести самых необычных продуктах и блюдах из России.
РИА Новости 08:09
Футбол
«Эспаньол» уступил «Эйбару» и потерпел седьмое поражение подряд
«Эспаньол» в матче 36-го тура чемпионата Испании уступил «Эйбару» со счетом 0:2. Дублем отличился Экспозито, который дважды пробил пенальти — во второй раз испанец добил после 11-метрового.
Спорт-Экспресс 09:57
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Происшествия
«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина
Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
Интерфакс 06:38
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Армия и оружие
На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение
Коммерсантъ 10:12
Здоровье
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Шоу-бизнес
Сын Дэвида Бекхэма сделал предложение дочери миллиардера
21-летний Бруклин несколько недель назад сделал предложение Николе Пельтц, которая старше его на четыре года.
Московский Комсомолец 03:29
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика
Песков: Россия прошла острую фазу коронавируса с наименьшими потерями
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что России удалось пройти самую острую фазу пандемии коронавируса с наименьшими потерями.
Российская газета 07:42
Общество
Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев
Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации.
Lenta.ru 10 июля в 08:12
Футбол
Игрок «Боруссии» Холанд оказался в центре скандала
Игрок дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд оказался в центре скандала в Норвегии, сообщает Mirror.
Газета.Ru 09:23
Кино
Фильм «Звездные войны 5» возглавил американский прокат
Фильм "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар" вновь стал лидером американского проката спустя 40 лет после выхода на экраны.
Kinonews.ru 03:04
Политика
Венгрия вводит ограничения на въезд из-за коронавируса
Что касается иностранцев, то граждане стран "желтой" зоны должны будут следовать такому же порядку, а гражданам государств "красной" зоны въезд в Венгрию временно запрещен.
Российская газета 09:12
Шоу-бизнес
Собчак описала способы улететь из России вопреки закрытым границам
Известная российская телеведущая и бизнесвуман Ксения Собчак рассказала, каким способом возможно покинуть пределы Российской Федерации несмотря на закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции границы.
CT news 10 июля в 16:44
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия 00:10
Культура
«Your Eyes Tell»: Чонгук написал песню для романтического фильма
Big Hit отправили продюсерам фильма несколько вариантов, несколько демоверсий будущей песни, и когда группа уже почти приступила к записи, оказалось, что Чонгук, просматривая отрывки из трейлера, написал песню, которую так и назвали – «Your Eyes Tell».
Popcake вчера в 01:00
Происшествия
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области
Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.
Газета.Ru 10:07
Армия и оружие
Полет «Суперграчей»: эксклюзивные кадры из кабины Су-25СМ3
«Звезда» публикует уникальные кадры, снятые во время полетов российских штурмовиков Су-25СМ3, первоначальная версия которых всегда считалась самой живучей и самой воюющей в нашей армии.
ТК Звезда 09:20
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru 06:06
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Политика
Песков: Высказывания Зеленского о роли СССР в ВОВ коробят Путина
Высказывания лидера Украины о роли СССР в ВОВ коробят его коллегу из России. Каждый гражданин для Путина – это священная тема.
Актуальные Новости 09:07
Общество
Редактора телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе
Мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву за две фейковые новости о коронавирусе на сайте канала, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 07:46
Шоу-бизнес
Балмашева вышла замуж за пасынка, от которого забеременела
История Марины Балмашевой, закрутившей роман с 20-летним пасынком, скандализировала всю Россию.
Вести.Ru 08:15