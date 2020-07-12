Политика

RT на русскомRT на русскомЯвка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%

12 июля в Польше проходит второй тур президентских выборов, в котором принимают участие действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. По итогам голосования в первом туре Дуда и Тшасковский набрали 43,5% и 30,46% голосов соответственно.
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В Польше начался второй тур выборов президента

Коммерсантъ01:13

На выборах президента Польши к полудню проголосовали четверть избирателей

РИА Новости08:04

Около четверти избирателей уже проголосовали на президентских выборах в Польше

Эхо Москвы08:31

Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%

RT на русском08:27

В Польше началось голосование во втором туре выборов президента

ТАСС01:03

В Польше проходит второй тур выборов президента

Российская газета01:00

Польша накануне второго тура президентских выборов: в ход пошла «немецкая карта»

Украина.ру10 июля в 01:20
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В Польше выбирают президента: в стране проходит второй тур выборов

КП - Беларусь04:24
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Происшествия

Бывший помощник Алибасова обвинил его сына в избиении

Бывший помощник Бари Алибасова Андрей Назаров обвинил сына продюсера в избиении, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:26
Общество

Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала

В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:59
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Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
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Политика

Украинский Boeing был сбит в Иране из-за неверных настроек ПВО

Газета.Ru 05:18
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Общество

Китайский блогер назвал шесть самых удивительных российских продуктов

Пользователь китайской платформы для блогов Sohu в своей колонке рассказал о шести самых необычных продуктах и блюдах из России.
РИА Новости 08:09
Футбол

«Эспаньол» уступил «Эйбару» и потерпел седьмое поражение подряд

«Эспаньол» в матче 36-го тура чемпионата Испании уступил «Эйбару» со счетом 0:2. Дублем отличился Экспозито, который дважды пробил пенальти — во второй раз испанец добил после 11-метрового.
Спорт-Экспресс 09:57
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
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Происшествия

«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина

Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
Интерфакс 06:38
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Армия и оружие

На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение

Коммерсантъ 10:12
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Здоровье

В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса

Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
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Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма сделал предложение дочери миллиардера

21-летний Бруклин несколько недель назад сделал предложение Николе Пельтц, которая старше его на четыре года.
Московский Комсомолец 03:29
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Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
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Политика

Песков: Россия прошла острую фазу коронавируса с наименьшими потерями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что России удалось пройти самую острую фазу пандемии коронавируса с наименьшими потерями.
Российская газета 07:42
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Общество

Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев

Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации.
Lenta.ru 10 июля в 08:12
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Футбол

Игрок «Боруссии» Холанд оказался в центре скандала

Игрок дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд оказался в центре скандала в Норвегии, сообщает Mirror.
Газета.Ru 09:23
Кино

Фильм «Звездные войны 5» возглавил американский прокат

Фильм "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар" вновь стал лидером американского проката спустя 40 лет после выхода на экраны.
Kinonews.ru 03:04
Политика

Венгрия вводит ограничения на въезд из-за коронавируса

Что касается иностранцев, то граждане стран "желтой" зоны должны будут следовать такому же порядку, а гражданам государств "красной" зоны въезд в Венгрию временно запрещен.
Российская газета 09:12
Шоу-бизнес

Собчак описала способы улететь из России вопреки закрытым границам

Известная российская телеведущая и бизнесвуман Ксения Собчак рассказала, каким способом возможно покинуть пределы Российской Федерации несмотря на закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции границы.
CT news 10 июля в 16:44
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Общество

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия 00:10
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Культура

«Your Eyes Tell»: Чонгук написал песню для романтического фильма

Big Hit отправили продюсерам фильма несколько вариантов, несколько демоверсий будущей песни, и когда группа уже почти приступила к записи, оказалось, что Чонгук, просматривая отрывки из трейлера, написал песню, которую так и назвали – «Your Eyes Tell».
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Происшествия

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области

Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.
Газета.Ru 10:07
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Армия и оружие

Полет «Суперграчей»: эксклюзивные кадры из кабины Су-25СМ3

«Звезда» публикует уникальные кадры, снятые во время полетов российских штурмовиков Су-25СМ3, первоначальная версия которых всегда считалась самой живучей и самой воюющей в нашей армии.
ТК Звезда 09:20
Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru 06:06
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Происшествия

Три человека пострадали при жесткой посадке самолета под Тверью

Газета.Ru 09:16
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Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Политика

Песков: Высказывания Зеленского о роли СССР в ВОВ коробят Путина

Высказывания лидера Украины о роли СССР в ВОВ коробят его коллегу из России. Каждый гражданин для Путина – это священная тема.
Актуальные Новости 09:07
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Общество

Редактора телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе

Мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву за две фейковые новости о коронавирусе на сайте канала, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 07:46
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Балмашева вышла замуж за пасынка, от которого забеременела

История Марины Балмашевой, закрутившей роман с 20-летним пасынком, скандализировала всю Россию.
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Польский политический деятель, президент Польши с 6 августа 2015 года. 24 мая 2015 года избран главой польского государства.
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