12 июля в Польше проходит второй тур президентских выборов, в котором принимают участие действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. По итогам голосования в первом туре Дуда и Тшасковский набрали 43,5% и 30,46% голосов соответственно.

Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%

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