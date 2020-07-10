Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русскомRT на русском

Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%

12 июля в Польше проходит второй тур президентских выборов, в котором принимают участие действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. По итогам голосования в первом туре Дуда и Тшасковский набрали 43,5% и 30,46% голосов соответственно.В источнике
Подробнее о событии

Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%

RT на русском08:27

В Польше проходит второй тур выборов президента

Российская газета01:00

Около четверти избирателей уже проголосовали на президентских выборах в Польше

Эхо Москвы08:31

В Польше начался второй тур выборов президента

Коммерсантъ01:13

В Польше началось голосование во втором туре выборов президента

ТАСС01:03

На выборах президента Польши к полудню проголосовали четверть избирателей

РИА Новости08:04

Польша накануне второго тура президентских выборов: в ход пошла «немецкая карта»

Украина.ру10 июля в 01:20

В Польше выбирают президента: в стране проходит второй тур выборов

КП - Беларусь04:24
Реклама

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о прибытии на полуостров первых эшелонов водопроводных труб, которые соединят по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения Симферополя.
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ruвчера в 06:40
385
Реклама

Военные учения Египта на границе с Ливией призваны предотвратить возможную атаку Турции

Египетская армия, в ответ на заявление Турции о возможном наступлении на города Сирт и Джуфра, готовится к проведению учений под названием «Решительность 2020» на границе с Ливией.
ФАН9 июля в 13:50
2
Реклама

Путин пообещал сохранять уважительный тон в международных переговорах

Внешняя политика России останется корректной по отношению ко всем партнерам, поскольку руководство страны предпочитает вести международный диалог в исключительно уважительном тоне.
Евразия Dailyвчера в 02:26
282
Реклама
Реклама

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъвчера в 10:49
921
Реклама

Фитопланктон в Северном Ледовитом океане увеличился на 57 процентов

Учеными Стэнфордского университета в США провели исследование, которое выявило увеличение численности фитопланктона в Северном Ледовитом океане на 57 процентов за последние два десятка лет.
МедиаПотоквчера в 08:57
11
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама