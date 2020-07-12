Политика

ИзвестияИзвестияЯвка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%

Избирательные бюллетени выданы 7 209 052 гражданам, имеющим право голоса. Марчиняк также сообщил, что пять лет назад, 24 мая 2015 года, во втором туре голосования на президентских выборах явка избирателей составила 17,78%. Первый тур выборов президента Польши прошел 28 июня.
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Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%

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На выборах президента Польши к полудню проголосовали четверть избирателей

РИА Новости08:04

Польша накануне второго тура президентских выборов: в ход пошла «немецкая карта»

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Коммерсантъ01:13

В Польше началось голосование во втором туре выборов президента

ТАСС01:03

В Польше проходит второй тур выборов президента

Российская газета01:00

Около четверти избирателей уже проголосовали на президентских выборах в Польше

Эхо Москвы08:31
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В Польше выбирают президента: в стране проходит второй тур выборов

КП - Беларусь04:24
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
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