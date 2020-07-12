Избирательные бюллетени выданы 7 209 052 гражданам, имеющим право голоса. Марчиняк также сообщил, что пять лет назад, 24 мая 2015 года, во втором туре голосования на президентских выборах явка избирателей составила 17,78%. Первый тур выборов президента Польши прошел 28 июня.

Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%

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