Политика
ИзвестияЯвка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%
Избирательные бюллетени выданы 7 209 052 гражданам, имеющим право голоса. Марчиняк также сообщил, что пять лет назад, 24 мая 2015 года, во втором туре голосования на президентских выборах явка избирателей составила 17,78%. Первый тур выборов президента Польши прошел 28 июня.
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Польша накануне второго тура президентских выборов: в ход пошла «немецкая карта»
Украина.ру10 июля в 01:20
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
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За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом в мире.
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Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
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В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
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286 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
На 12 июля в Свердловской области у 15 909 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
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Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
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Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
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Армия и оружие
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Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич остался недоволен игрой своей команды в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой".
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Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
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Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом
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