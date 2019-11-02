Футбол

Soccer.ruSoccer.ruЯя Туре получил красную карточку на 10-й секунде матча

Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре получил самую быструю красную карточку в своей карьере. В матче китайской Первой лиги против "Наньтун Жиуин" 36-летний ивуарийский футболист был удален на 10-й секунде встречи за удар соперника сзади по ногам.
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Яя Туре получил красную карточку за удар соперника сзади на 10-й секунде матча

Чемпионат10:39

Яя Туре получил красную карточку за грубый фол на 10-й секунде матча

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Яя Туре получил красную карточку за фол на 10-й секунде игры

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Яя Туре получил красную карточку на 10-й секунде матча

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Яя Туре заработал удаление на 10-й секунде своего прощального матча (видео)

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Яя Туре удалили на 10-й секунде в матче чемпионата Китая

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