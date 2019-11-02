Футбол
Soccer.ruЯя Туре получил красную карточку на 10-й секунде матча
Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре получил самую быструю красную карточку в своей карьере. В матче китайской Первой лиги против "Наньтун Жиуин" 36-летний ивуарийский футболист был удален на 10-й секунде встречи за удар соперника сзади по ногам.
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Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
RT на русском 13:31
Религия
Архиепископию западноевропейских приходов объединили с РПЦ
В пятницу, 1 ноября, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был подписан указ о единстве Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью.
News.ru вчера в 11:14
Политика
Зеленского в Тернополе встретили криками «позор»
Жители Тернополя встретили президента Украины Владимира Зеленского криками «позор».
Rambler News Service вчера в 14:27
Экономика
Клиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1%
Во втором случае ставка снизится гораздо сильнее, максимальная скидка может составить 4 п.п. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по госпрограмме, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 5,3%.
РБК вчера в 06:47
Общество
Настя Рыбка собралась в политику и приготовилась к встрече с Лукашенко
Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) решила баллотироваться в белорусский парламент. Об этом она рассказала в интервью порталу Tut.by.
Lenta.ru 16:27
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices вчера в 04:53
Космос
Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA
Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.
Naked Science вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Ксении Собчак не терпится переехать в свой новый особняк
Еще совсем недавно известная светская львица Ксения Собчак делилась с поклонниками тем, что у нее в планах постройка нового загородного дома.
ГлобалМСК.ру 12:56
Происшествия
В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии
Руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева застрелили в Москве, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
РИА Новости 13:37
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru 31 октября в 16:33
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян
Американка Кэрол Феннер, мама девочки Луны, которую лечат врачи в Краснодаре, поблагодарила россиян за помощь в своем Instagram.
Газета.Ru 15:29
Космос
Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе
Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
Восток-Медиа 30 октября в 12:08
Общество
Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой
Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.
Интерфакс вчера в 10:28
Общество
Гороскоп на неделю с 4 ноября: Тельцы боятся, Весы удивляют партнера
Гороскоп на неделю с 4 ноября: Тельцы боятся, Весы удивляют партнера Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета 05:25
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия 31 октября в 20:14
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия вчера в 06:13
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Озвучены причины потери удовольствия от секса у российских мужчин
Специалистами исследовалась наличие у мужчин оргазмической ангедонии — состояния, в результате которого человек не получает удовольствия от секса, при том, что эякуляция у него сохраняется.
Ugpressa.ru 03:45
Политика
В немецком городе Дрезден объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
В Дрездне, что на востоке Германии, появились проблемы с крайне правыми.
Комсомольская правда 14:48
Общество
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 11:53
Наука
Обнаружен клеточный механизм, который помогает иммунной системе распознавать опухоли
Исследователи предположили, что малорезультативная иммунотерапия может быть обусловлена тем, что иммунная система отдельных пациентов по какой-то причине не распознает раковые клетки.
Naked Science 13:55
Музыка
Тилль Линдеманн представил тизер клипа, снятого на «Ленфильме»
News.ru вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru вчера в 15:32
Общество
Создатели Call of Duty Modern Warfare отрицают демонизацию русских
Новая часть Call of Duty вышла ровно неделю назад, но уже успела стать причиной множества скандалов, в первую очередь связанных с явной демонизацией русских в игре.
Ferra вчера в 11:32
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17
Политика
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09