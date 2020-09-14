Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии

Новым главой правящей Либерально-демократической партии Японии стал 71-летний Ёсихидэ Суга.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Новым лидером правящей партии Японии избран Ёсихидэ Суга

Газета.Ru03:44
Наша версия

Названо имя преемника Синдзо Абэ

Наша версия04:42
ИА Красная Весна

В Японии избрали преемника Синдзо Абэ

ИА Красная Весна02:44
РИА Новости

Лидером правящей в Японии партии стал генсек правительства Есихидэ Суга

РИА Новости02:23
Вести.Ru

В Японии выбрали нового премьера

Вести.Ru02:54
ТАСС

Новый японский лидер Ёсихидэ Суга – сын крестьянина, мастер политической игры

ТАСС04:30
Телеканал 360°

Преемника Синдзо Абэ выбрали в Японии. Премьером станет 71-летний политик

Телеканал 360°02:49

В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
РИА Новости04:44
668

Министерство спорта лишило биатлониста Устюгова олимпийских надбавок

Как сообщает vse42.ru, биатлонист Евгений Устюгов крайне разочарован действиями не только международных организаций, но и «родного» Министерства спорта, которое на всякий случай заранее лишило его надбавок за победу в Олимпиаде.
Prognozist03:43

На ЧФ сформировали первый женский экипаж патрульного корабля

В понедельник начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) капитан второго ранга Алексей Рулев сообщил об успешных результатах проведенного эксперимента по формированию женского экипажа патрульного катера.
Военное дело03:53
7