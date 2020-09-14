Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии
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Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии
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Новым главой правящей Либерально-демократической партии Японии стал 71-летний Ёсихидэ Суга.В источнике
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