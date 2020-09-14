Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Piter.tv
Piter.tv

Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии

Генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга избран новым лидером Либерально-демократической партии - правящей партии страны. На внутрепартийном голосовании он набрал 377 голосов.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Новый японский лидер Ёсихидэ Суга – сын крестьянина, мастер политической игры

ТАСС04:30
Наша версия

Названо имя преемника Синдзо Абэ

Наша версия04:42
РИА Новости

Лидером правящей в Японии партии стал генсек правительства Есихидэ Суга

РИА Новости02:23
Эхо Москвы

Лидером правящей в Японии партии избран Ёсихидэ Суга, вскоре он станет премьером вместо Абэ

Эхо Москвы03:04
Газета.Ru

Новым лидером правящей партии Японии избран Ёсихидэ Суга

Газета.Ru03:44
ИА Красная Весна

В Японии избрали преемника Синдзо Абэ

ИА Красная Весна02:44
Большая Азия

Новым премьер-министром Японии, возможно, станет генеральный секретарь её кабмина

Большая Азия12 сентября в 08:58

Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

Экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в ее Telegram-канале.
Газета.Ru05:29
323

В Варшаве призвали Германию и ЕС «сдать в архив» проект «СП-2»

Варшава, 14 сентября 2020, 13:22 — REGNUM С призывом к Германии и Европейскому союзу о полном отказе от проекта газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
REGNUM06:22
9

Цепкало назвал способ лишить белорусскую милицию зарплаты

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что противники нынешней власти должны приветствовать ослабление белорусской экономики для того, чтобы режим не смог выплачивать зарплаты милиционерам.
РБК05:25
116

BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАСС03:59
11

Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
273