Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии
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Генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга избран новым лидером Либерально-демократической партии - правящей партии страны. На внутрепартийном голосовании он набрал 377 голосов.В источнике
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Новым премьер-министром Японии, возможно, станет генеральный секретарь её кабмина
Большая Азия12 сентября в 08:58