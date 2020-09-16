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Премьер-министр Японии принял отставку всех членов правительства

Члены японского правительства в полном составе ушли в отставку. Заявления об уходе от всех членов своего кабинета принял премьер-министр страны Синдзо Абэ, сообщает местное информационное агентство Киодо.В источнике
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Lenta.ru

В Японии выбрали нового премьер-министра

Lenta.ru01:01
ТАСС

Правительство Синдзо Абэ ушло в отставку

ТАСС20:26
RT на русском

Ёсихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии

RT на русском00:50
РБК

Кабмин Японии ушел в отставку перед инаугурацией нового премьера

РБК21:33
ИА Красная Весна

В Японии сменится состав правительства: грядет инаугурация нового премьера

ИА Красная Весна21:52
РИА Новости

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

РИА Новости20:28
Интерфакс

Что случилось этой ночью: среда, 16 сентября

Интерфакс01:01

Футболиста Широкова поместили под подписку о невыезде

Экс-футболиста сборной России Романа Широкова поместили под подписку о невыезде из-за возбужденного в отношении него уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью после избиения арбитра Никиты Данченкова.
Футболиста Широкова поместили под подписку о невыезде
Известия05:30
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
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«Барселона» не сможет купить Депая из-за финансового кризиса

«Президент «Барселоны» сказал мне в воскресенье, что клуб сильно пострадал от кризиса, вызванного коронавирусом, и не имеет возможности сделать предложение по трансферу Депая», — заявил функционер.
Metaratingsвчера в 15:21

Хорватский журналист сообщил об ошибке Горбачева

Хорватский журналист Антун Роша опубликовал в издании Advance статью, в которой говорится об ошибке главы СССР Михаила Горбачева, подписавшего указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск.
ToDay News Ufa04:20
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