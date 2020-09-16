Премьер-министр Японии принял отставку всех членов правительства
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Члены японского правительства в полном составе ушли в отставку. Заявления об уходе от всех членов своего кабинета принял премьер-министр страны Синдзо Абэ, сообщает местное информационное агентство Киодо.В источнике
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