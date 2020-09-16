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Ёсихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии

Ранее сообщалось, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку. 28 августа премьер Японии Синдзо Абэ заявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья. Позднее стало известно, что новым главой правящей Либерально-демократической партии Японии стал 71-летний Ёсихидэ Суга.В источнике
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Эхо Москвы

В Японии новый премьер-министр

Эхо Москвы07:08
Lenta.ru

В Японии выбрали нового премьер-министра

Lenta.ru01:01
РИА Новости

Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии

РИА Новости00:48
ТАСС

Ёсихидэ Суга стал премьер-министром Японии

ТАСС01:05
Вести.Ru

Правительство Японии возглавил Ёсихидэ Суга

Вести.Ru00:53
ИА Красная Весна

В Японии выбрали нового премьер-министра

ИА Красная Веснавчера в 07:22
Новостной фронт

В Японии выбрали нового премьера

Новостной фронт14 сентября в 03:09

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
26

Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня06:25
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
5

Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального

Российскому бизнесмену Евгению Пригожину вернули 1 млн рублей, переведенный на лечение Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщили в компании "Конкорд", предположив, что это может быть связано с санкциями против предпринимателя или нежеланием отчитываться за поступившие средства.
РИА Новости06:23
54

Apple обновила iOS до 14 версии

Apple в iOS 14 будет включать новую функцию под названием «Библиотека приложений», которая автоматически организует приложения на главном экране, поэтому вам не придется пролистывать несколько страниц, чтобы найти то, что вы ищете.
NewInform03:56
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русском05:58
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Индия закупит 100 млн доз российской вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций продаст в Индию партию отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Партия состоит из 100 млн доз препарата, который разработали в НИЦ им. Гамалеи, сообщает РИА «Новости».
АБН05:33
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