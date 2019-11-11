Финансы
REGNUMЮань укрепился на прошедшей неделе к валютной корзине
Курс юаня укрепился к валютной корзине, сообщили в Китайской валютной бирже (CFETS), передает 11 ноября агентство Синьхуа. Сводный индекс обменного курса, который отражает крепость юаня относительно валютной корзины составил 91,88 на 8 ноября, что на 0,7 пункта выше, чем неделей ранее.
Читать в источнике
Оценить
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире
RuNews24.ru вчера в 10:38
Армия и оружие
Первые ракеты с блоком «Авангард» встанут на дежурство в ближайшие недели
В ближайшие несколько недель первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ с ядерным планирующим блоком "Авангард" заступят на опытно-боевое дежурство.
Комсомольская правда 00:32
Шоу-бизнес
Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»
Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
Газета.Ru вчера в 03:04
Общество
Медведев захотел развивать российские села
Газета.Ru 00:33
Армия и оружие
Китай считает Россию способной уничтожить США «десять раз»
Россия способна уничтожить территорию Соединенных Штатов не менее десяти раз, пишет китайское издание Sohu.
REGNUM вчера в 04:14
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Гаджеты
Новая iOS 13.2.2 быстро разряжает батарею iPhone
Последний апдейт iOS 13.2.2 принес новый баг, который сажает батарею iPhone и iPad с невероятной скоростью.
The GEEK вчера в 15:21
Религия
Александрийский патриарх получил письмо с «Поцелуем Иуды»
Life.ru вчера в 14:25
Политика
Правительство Молдавии отправили в отставку
Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 08:55
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Известия вчера в 09:27
Авто
Новый завод Tesla построят в Берлине
Генеральный директор Tesla Элон Маск объявил сегодня, что новейшая фабрика производителя электромобилей будет выпускать Model 3 и Model Y. Первые Model 3 только что сошли с конвейера на Gigafactory 3 в Китае, и теперь генеральный директор Tesla, Элон Маск, объявил, что следующий завод компании EV, который будет называться Gigafactory 4, будет построен в столичном районе Берлина, Германия.
SpeedMe вчера в 22:17
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском вчера в 01:31
Экономика
Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Коммерсантъ вчера в 04:21
Происшествия
Найдена пропавшая в Ставрополе школьница
Пропавшая 11 ноября в Ставрополе 16-летняя школьница обнаружена живой. Об этом во вторник сообщили в следственном управлении СК по региону.
Известия вчера в 15:37
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Газета.Ru вчера в 13:22
Фигурное катание
Появилось видео нового показательного номера Медведевой
Metaratings 11 ноября в 10:57
Технологии
К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update
К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
Актуальные Новости 11 ноября в 11:52
Общество
Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз
По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Политика
Боливийские производители коки требуют вернуть Моралеса
Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре, профсоюзной базе Эво Моралеса, во вторник вечером заявили, что не признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента и объявили "национальную мобилизацию", требуя возвращения Моралеса.
РИА Новости вчера в 22:39
Политика
Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать двухстороннюю встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Reuters.
РБК вчера в 00:49
Общество
Названы причины просрочек россиян по кредитам
Основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Lenta.ru вчера в 23:19
Политика
Земельную реформу Зеленского раскритиковали на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал предложение президента страны Владимира Зеленского о земельной реформе.
Газета.Ru вчера в 22:25
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу
Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу.
RT на русском вчера в 07:57
Общество
Шесть уголовных дел возбуждено из-за невозврата Фонду кино субсидий
По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, по результатам проверок возбуждено шесть уголовных дел и 13 процессуальных проверок из-за уклонения получателей субсидий от возврата целевых средств.
Культуромания вчера в 08:41
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Культуромания вчера в 12:41
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа
Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру.
ТАСС вчера в 23:05
Авто
Opel сертифицировал две модели для России
Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
Автоновости дня 11 ноября в 03:53