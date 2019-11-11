Финансы
REGNUMЮань укрепился на прошедшей неделе к валютной корзине
Курс юаня укрепился к валютной корзине, сообщили в Китайской валютной бирже (CFETS), передает 11 ноября агентство Синьхуа. Сводный индекс обменного курса, который отражает крепость юаня относительно валютной корзины составил 91,88 на 8 ноября, что на 0,7 пункта выше, чем неделей ранее.
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Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Наука
В «МИСиС» разработали максимально эффективный способ борьбы с раком
В российском университете "МИСиС" ученые разработали максимально эффективный новый способ борьбы с раком, сообщает издание ACS Nano.
Ugpressa.ru 13:36
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета 22:05
Шоу-бизнес
Жена Алека Болдуина потеряла второго ребенка за год
Новая беременность Хиларии замерла на сроке 4 месяца, как выяснилось при обследовании.
Газета.Ru 02:14
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru 16:38
Происшествия
Honda «собрала» машины на парковке в Барнауле и сбила насмерть женщину
Вечером 12 ноября в Барнауле автомобиль Honda Integra «собрал» пять машин на парковке, затем сбил женщину.
Алтайская правда 09:28
Футбол
Слуцкий: в СССР была серьёзная пропаганда
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий вспомнил своё детство в СССР.
RT на русском 16:57
Технологии
WSJ узнал о секретном проекте Google по сбору медицинских данных
По информации WSJ, инициатива под кодовым названием Project Nightingale («Проект Соловей») является попыткой Google завоевать позиции в сфере здравоохранения благодаря обработке медицинских данных пациентов.
Rambler News Service 02:57
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Авто
Новая Skoda Octavia стала еще больше
Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
За рулем 01:53
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 06:50
Хоккей
Хоккейный «Спартак» обыграл ЦСКА
Московский Комсомолец 13:57
Авто
Mitsubishi представила внедорожную версию Mitsubishi Xpander
Для рынка Индонезии выпустили кросс-версию минивэна Mitsubishi Xpander.
Тарантас Ньюс 03:49
Армия и оружие
Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2
Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
РИА Новости 16:11
Политика
Вторая вице-спикер сената Боливии взяла на себя обязанности президента
Вторая вице-спикер сената Жанин Аньес назвала себя исполняющей обязанности президента Боливии, после того как экс-глава государства Эво Моралес подал в отставку.
РБК 19:34
Политика
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 20:39
Происшествия
В Тюмени от менингита скончался курсант ТВВИКУ
В Тюмени скончался курсант ТВВИКУ.
АиФ Тюмень 03:28
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда 10:08
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform вчера в 18:03
Экономика
Запрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС
Ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2 удовлетворено, сообщили в пресс-службе ФАС.
REGNUM 16:00
Экономика
Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей.
ТАСС 05:45
Политика
Киев потребует от ЕС компенсаций за отмену санкций против России
Киев потребует от Евросоюза максимальных компенсаций за отмену санкций в отношении России.
Профиль 06:26
Политика
Депутат Госдумы оценил слова Порошенко о возвращении Крыма Украине
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко, который считает, что Крым получится вернуть благодаря "истеричным антироссийским фильмам".
Российская газета 21:03
Музыка
Тилль Линдеманн выступит в Петербурге с сольным проектом
Петербургский дневник 10:16
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» завершит миссию на астероиде Рюгу 13 ноября
Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" 13 ноября завершит свою миссию на астероиде Рюгу и отправится обратно на Землю со взятыми образцами пород.
ТАСС вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета 01:44
Кино
Новые кадры с Йеннифер из «Ведьмака» от Netflix
Netflix опубликовала новые кадры с Йеннифер из сериала «Ведьмак». Сериал «Ведьмак» выйдет 20 декабря на Netflix.
Cyber.sports.ru 13:03