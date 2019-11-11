Финансы

REGNUMREGNUMЮань укрепился на прошедшей неделе к валютной корзине

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Курс юаня укрепился к валютной корзине, сообщили в Китайской валютной бирже (CFETS), передает 11 ноября агентство Синьхуа. Сводный индекс обменного курса, который отражает крепость юаня относительно валютной корзины составил 91,88 на 8 ноября, что на 0,7 пункта выше, чем неделей ранее.
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Юань укрепился на прошедшей неделе к валютной корзине

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