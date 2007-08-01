Футбол
Спорт уик-эндЮбилейной победой «Зенит» упрочил перевес в очной дуэли со «Спартаком»
Выигрыш у «Спартака» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ позволила «Зениту» одержать юбилейную, 20-ю победу над «красно-белыми» в чемпионате России.
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Футбол и около него. «Зенит» и «Спартак» в 52-й раз сыграют в матче чемпионата России
ТАСС Спорт01 декабря в 06:57
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Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова
Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Политика
Киев высказался о возможности встречи Зеленского с Путиным тет-а-тет
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным только ради защиты интересов страны.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Политика
Глава «Нафтогаза» оценил решение сменить руководство компании
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал решение украинских властей сменить руководство государственной компании.
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси
Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта Шайло стала мальчиком
Наследница знаменитых актеров Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта, 13-летняя Шайло, сменила имя в официальных документах.
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Политика
Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Как рассказывает один из источников РБК, основными направлениями сотрудничества "Росатома" и группы "Дело" станет развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь.
Политика
Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
Кино
В сериале «Ведьмак» появится «поддельная Цири»
Британская актриса Виола Преттеджон сыграет «поддельную Цири» в предстоящем сериале «Ведьмак» от Netflix.
Недвижимость
Как рынок отреагировал на реформу долевого строительства
Рынок пока достаточно спокойно отреагировал на реформу, цены на жилье хотя и подросли, но не так драматически, как это прогнозировалось.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg
Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
Музыка
Apple создала музыкальную премию Apple Music Awards
Авто
Первый кроссовер Genesis был заснят без камуфляжа
Первый серийный кроссовер марки Genesis был запечатлен фотошпионами без камуфляжа.
Общество
В Вольске вспоминали неизвестного солдата
Экономика
Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан
Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
Политика
МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста
Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).
Наука
В мозге обнаружили две цепи, отвечающие за суицид
Группа зарубежных исследователей обнаружила в мозге две цепи, которые отвечают за суицидальные наклонности.
Политика
Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России
Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Общество
«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в помощи главному свидетелю по делу MH17
Прокуратура Нидерландов обвинила российские власти в том, что они намеренно позволили покинуть Россию одному из главных свидетелей по делу о крушении рейса MH17 над Донбассом.
Происшествия