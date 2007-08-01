Выигрыш у «Спартака» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ позволила «Зениту» одержать юбилейную, 20-ю победу над «красно-белыми» в чемпионате России.

Юбилейной победой «Зенит» упрочил перевес в очной дуэли со «Спартаком»

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Политика ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой» Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.

Экономика «Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело» Как рассказывает один из источников РБК, основными направлениями сотрудничества "Росатома" и группы "Дело" станет развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь.

Недвижимость Как рынок отреагировал на реформу долевого строительства Рынок пока достаточно спокойно отреагировал на реформу, цены на жилье хотя и подросли, но не так драматически, как это прогнозировалось.

Политика Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.

Экономика Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.

Политика МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.

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Политика Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Общество «Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.