Общество

ТюменьPROТюменьPROЮгра и Ямал обошли Тюменскую область по качеству жизни

Тюменская область сумела войти в число пятнадцати регионов с высоким качеством жизни в 2019 году. А вот самая "качественная" жизнь среди уральских регионов, как выяснили аналитики, у жителей Югры. Лидирующие позиции занимают Москва (79 баллов) и Санкт - Петербург (77 баллов).
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Регионы «тюменской матрешки», кроме Югры, не вошли в ТОП-10 субъектов по качеству жизни

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Субъект Российской Федерации, территориально включён в состав Тюменской области. Находится в Уральском федеральном округе. Округ является экономически самодостаточным регионом-донором. Основной нефтегазоносный район России и один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира.
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