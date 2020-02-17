Тюменская область сумела войти в число пятнадцати регионов с высоким качеством жизни в 2019 году. А вот самая "качественная" жизнь среди уральских регионов, как выяснили аналитики, у жителей Югры. Лидирующие позиции занимают Москва (79 баллов) и Санкт - Петербург (77 баллов).

Югра и Ямал обошли Тюменскую область по качеству жизни

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