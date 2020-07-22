Коронавирус
РИА НовостиЮгра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу
Югра к среде оставалась единственным регионом страны, который находился на нулевом этапе снятия ограничений из-за коронавируса. В минувшую пятницу глава округа Наталья Комарова заявила, что динамика показателей по коронавирусу позволяет Югре перейти к постепенному снятию данных ограничений.
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Прошу Аппарат Губернатора подготовить проект решения о переходе с 22 июля к первому этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в регионе в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19
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Теперь официально. Югра перешла к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
СургутИнтерНовостивчера в 13:20
Комарова подписала постановление о переходе к первому этапу снятия ограничений в Югре
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Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
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Американский автоконцерн Ford рассказал о том. что партия эксклюзивной модели Bronco в специальной версии First Edition будет удвоена.
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В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
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Трамп направил дополнительные силы в охваченные преступностью города
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Медведев опроверг слухи о переговорах по продаже Азмуна
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что «Зенит» не намерен вести переговоры о трансфере Сердара Азмуна.
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Общество
Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Известия вчера в 19:10
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
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Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru вчера в 13:00
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Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с террористом Максимом Кривошем.
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Общество
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Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы
В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.
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В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Официальный релиз Mafia: Definitive Edition состоится уже в конце сентября, в том числе на PlayStation и Xbox One.
Актуальные Новости вчера в 12:02
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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
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