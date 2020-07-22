Прошу Аппарат Губернатора подготовить проект решения о переходе с 22 июля к первому этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в регионе в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19

Югра к среде оставалась единственным регионом страны, который находился на нулевом этапе снятия ограничений из-за коронавируса. В минувшую пятницу глава округа Наталья Комарова заявила, что динамика показателей по коронавирусу позволяет Югре перейти к постепенному снятию данных ограничений.

Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу

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