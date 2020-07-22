Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЮгра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу

Югра к среде оставалась единственным регионом страны, который находился на нулевом этапе снятия ограничений из-за коронавируса. В минувшую пятницу глава округа Наталья Комарова заявила, что динамика показателей по коронавирусу позволяет Югре перейти к постепенному снятию данных ограничений.
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Наталья Комарова
Прошу Аппарат Губернатора подготовить проект решения о переходе с 22 июля к первому этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в регионе в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19
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BFM.ru вчера в 14:45
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Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

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Трамп направил дополнительные силы в охваченные преступностью города

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Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
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REGNUM вчера в 17:13
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Медведев опроверг слухи о переговорах по продаже Азмуна

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Общество

Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

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Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

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Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
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Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке

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Экономика

«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
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Общество

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Футбол

«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ

Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы

В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.
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В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Официальный релиз Mafia: Definitive Edition состоится уже в конце сентября, в том числе на PlayStation и Xbox One.
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Общество

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

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