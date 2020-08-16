Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина
Смотрите также
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Беременная Наталья Подольская улетела на отдых в Турцию без мужа
Лукашенко в ходе митинга отверг проведение повторных выборов
Трамп значительно сократил отставание от Байдена среди избирателей
Путин и Лукашенко во второй раз обсудили ситуацию в Белоруссии
Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей
В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
В США опасаются поставок C-400 в Иран после снятия эмбарго
Более 20 человек погибли в результате атаки боевиков на отель в Сомали
Отправленный на Марс вертолет успешно зарядил аккумуляторы в космосе
В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников
Появилась новая версия возникновения коронавируса
В Башкирии появится совет для обсуждения работ на горе Куштау
Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
Кабмин предложит продлить выплаты борющимся с коронавирусом медикам
Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых
Трамп значительно сократил отставание от Байдена среди избирателей
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
Самым доступным для населения оказался бензин в регионах Крайнера Севера, в Санкт-Петербурге и Москве — жители этих субъектов страны могут позволить себе больше всего топлива на свою зарплату.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы России с самым доступным бензином
Бензин в регионах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге — самый доступный для населения, а жители Северного Кавказа могут позволить себе меньше всего автомобильного топлива на среднемесячную зарплату.
РИА Новости17:15
Подробнее о событии