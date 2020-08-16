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Lenta.ru
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Самым доступным для населения оказался бензин в регионах Крайнера Севера, в Санкт-Петербурге и Москве — жители этих субъектов страны могут позволить себе больше всего топлива на свою зарплату.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

Бензин в регионах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге — самый доступный для населения, а жители Северного Кавказа могут позволить себе меньше всего автомобильного топлива на среднемесячную зарплату.
РИА Новости17:15
Подробнее о событии
RT на русском

Названы регионы — лидеры по доступности цен на бензин

RT на русском21:15
Коммерсантъ

Названы регионы России с самым доступным бензином

Коммерсантъ20:51
Телеканал 360°

Названы регионы с самым доступным бензином АИ-92

Телеканал 360°19:16
Российская газета

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Российская газета20:24
Известия

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Известия18:39
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Lenta.ru17:39
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

РИА Новости17:15

Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток прибыл в Магадан

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках поездки по дальневосточным регионам прибыл в Магадан, где планирует встретиться с губернатором области Сергеем Носовым и осмотреть социальные объекты и инфраструктуру.
Известия20:55
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Трамп значительно сократил отставание от Байдена среди избирателей

Действующий президент США Дональд Трамп за последние несколько месяцев значительно сократил отставание по популярности среди избирателей от своего наиболее вероятного соперника на выборах главы государства от Демократической партии Джозефа Байдена.
Известия22:32
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Путин и Лукашенко во второй раз обсудили ситуацию в Белоруссии

В пресс-службе Лукашенко отметили, что президенты договорились, что в случае обострения ситуации в республике в части внешних угроз Россия и Беларусь будут реагировать совместно в соответствии с Договором о коллективной безопасности.
RuNews24.ru21:46
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В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал акцию украинских активистов, запустивших в сторону полуострова большой украинский флаг на воздушных шарах.
РИА Новостивчера в 04:21
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США не дают украинскому авиастроению сбежать в Китай

Чуть позже возникла анекдотичная идея с покупкой "Мотор Сич" американцами: предприятие в рамках возможной реализации этой сделки в 2019 году посетил частный подрядчик по вопросам безопасности, миллиардер и неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс — бывший морской котик и основатель оборонного подрядчика, ранее известного как Blackwater.
РИА Новостивчера в 01:00
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Россельхознадзор рассказал о создании вакцины от COVID-19 для кошек

После начала пандемии COVID-19 Россельхознадзор совместно с институтом Минобороны провели исследование и сделали тест-систему, которая позволяет выявить новую коронавирусную инфекцию у людей и животных, рассказал в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
РБК00:00