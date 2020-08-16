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Lenta.ru
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Самым доступным для населения оказался бензин в регионах Крайнера Севера, в Санкт-Петербурге и Москве — жители этих субъектов страны могут позволить себе больше всего топлива на свою зарплату.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

Бензин в регионах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге — самый доступный для населения, а жители Северного Кавказа могут позволить себе меньше всего автомобильного топлива на среднемесячную зарплату.
РИА Новости17:15
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RT на русском

Названы регионы — лидеры по доступности цен на бензин

RT на русском21:15
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

РИА Новости17:15
Российская газета

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Российская газета20:24
Телеканал 360°

Названы регионы с самым доступным бензином АИ-92

Телеканал 360°19:16
Известия

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Известия18:39
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Lenta.ru17:39
Коммерсантъ

Названы регионы России с самым доступным бензином

Коммерсантъ20:51

В Роспотребнадзоре рассказали о главном «инкубаторе заразы» на кухне

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Online47.ru21:42
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Таяние ледников в Гренландии ускоряется и уже прошло точку невозврата

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МонаВиста14 августа в 14:37
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Свечников получил травму в матче НХЛ «Каролины» против «Бостона»

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Аргументы и Фактывчера в 17:59