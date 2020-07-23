Технологии
Lenta.ru«Юла» и Avito опровергли утечку данных сотен тысяч пользователей
Сервисы для онлайн-размещения объявлений Avito и «Юла» опровергли утечку данных 600 тысяч пользователей. В компаниях пояснили, что появившиеся в сети базы данных содержат лишь публичные сведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы сервисов.
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Базы размещены в свободном доступе, их может скачать любой пользователь. Каталог представляет собой шесть файлов формата .csv (три из них — базы Avito, три — «Юлы»).Коммерсантъ12:30
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Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
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Актриса Кристина Асмус показала, как прошел раздел имущества с ее мужем Гариком Харламовым.
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Космос
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РИА Новости 14:24
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Общество
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Общество
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В Санкт-Петербурге с января 2021 г. запретят розничную продажу алкоголя в заведениях общественного питания, в частности в барах, ресторанах, кафе и буфетах площадью менее 50 кв. м. Такой закон подписал губернатор Александр Беглов.
Ведомости 11:57
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США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
Космическое командование США обвинило Россию в проведении в июле испытаний в космосе противоспутникового оружия.
Известия 12:03
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Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он запечатлен на фото, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции.
РИА Новости 10:17
Авто
Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X
Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует выпустить на мировой рынок новый Tiguan X. Об этом сообщает официальный сайт "www.m.njcar.ru".
Лезги газет вчера в 17:51
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
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Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
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Газета.Ru 10:40
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
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71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
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Осажденный Сергием Среднеуральский монастырь покинули 38 человек
Из Среднеуральского женского монастыря, где после церковного суда продолжает находиться лишенный сана схиигумена Сергий (Романов), уходят люди.
Уралинформбюро 01:01
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СМИ назвали дату боксёрского боя Тайсона с Джонсом
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ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
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Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Общество
Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русском 14:57
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Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
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Политика
ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Ранее глава ЦИКа заявила радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
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Савин полагает, что место в РПЛ «Крылья Советов» купят у Тамбова
Экс-нападающий ФК «Крылья Советов» Евгений Савин (на фото второй слева) озвучил версию, что самарский клуб решил купить сезон в премьер-лиге у «Тамбова».
Sportssmi.ru вчера в 15:41
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Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах
Дональд Трамп принял решение ввести в города США дополнительные силы для борьбы с преступностью.
Деловое.ТВ 03:44
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Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 14:54