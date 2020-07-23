Базы размещены в свободном доступе, их может скачать любой пользователь. Каталог представляет собой шесть файлов формата .csv (три из них — базы Avito, три — «Юлы»).

с чего всё началось

Сервисы для онлайн-размещения объявлений Avito и «Юла» опровергли утечку данных 600 тысяч пользователей. В компаниях пояснили, что появившиеся в сети базы данных содержат лишь публичные сведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы сервисов.

«Юла» и Avito опровергли утечку данных сотен тысяч пользователей

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