Технологии
Lenta.ru«Юла» и Avito опровергли утечку данных сотен тысяч пользователей
Сервисы для онлайн-размещения объявлений Avito и «Юла» опровергли утечку данных 600 тысяч пользователей. В компаниях пояснили, что появившиеся в сети базы данных содержат лишь публичные сведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы сервисов.
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Базы размещены в свободном доступе, их может скачать любой пользователь. Каталог представляет собой шесть файлов формата .csv (три из них — базы Avito, три — «Юлы»).Коммерсантъ12:30
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Суд США отказался публиковать записи американского переводчика на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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