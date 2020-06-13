Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЮлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина признала, что распространила фейк о ситуации с коронавирусом в Татарстане. Свои извинения она принесла в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сообщается в Telegram-канале RT.
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Код доступа: Юлия Латынина

Ю.Латынина― Добрый вечер! С вами Юлия Латынина и «Код доступа». В Москве избирателям, которые придут на избирательные участки и проголосуют, выделили 10 миллиардов рублей.
Эхо Москвывчера в 16:45

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Латынина извинилась за фейковое письмо о ситуации с COVID-19 в Татарстане

РБКвчера в 18:13

Журналистка Латынина извинилась за фейки о ситуации с COVID-19 в Татарстане

News.ruвчера в 15:22

Журналистка Латынина извинилась за фейк о вспышке Covid-19 в Нижнекамске

Татар-информвчера в 16:25

Журналистка Латынина признала письмо о коронавирусе фейковым

Московский Комсомолецвчера в 15:43

«Реально без всяких дураков»: Юлия Латынина извинилась за фейк о COVID в Нижнекамске

Казанский репортервчера в 15:29

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

Lenta.ruвчера в 16:57

Журналистка Латынина признала, что «письмо врачей» из Нижнекамска было фейком и извинилась

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:13
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Происшествия

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
12
Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
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Общество

Новая волна тепла придет в европейскую часть России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:39
11
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
2,9K
Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 05:12
1K
Здоровье

Глава Коми срочно вылетает в Воркуту из-за ухудшения эпидситуации

Срочный визит в Воркуту, где зафиксирована крупная вспышка коронавирусной инфекции, совершит врио главы Республики Коми Владимир Уйба, 13 июня передает агентство «Комиинформ».
ИА Красная Весна вчера в 16:56
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
1K
Происшествия

Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19

По меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Китае, сообщили власти провинции Чжэцзян.
Коммерсантъ вчера в 22:58
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Происшествия

Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести

Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир.
Lenta.ru вчера в 20:29
11
Здоровье

Врач рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.
Lenta.ru вчера в 23:16
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Армия и оружие

Военные из Казахстана прибыли в Москву для участия в параде Победы

Казахстанские военнослужащие прибыли в Москву для участия в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru вчера в 08:02
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
282
Общество

Владимир Путин вручает медали «Герой труда» на Поклонной горе

Народные новости 12 июня в 06:41
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Общество

Экс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии

Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения.
NewInform вчера в 18:47
31
Общество

Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста.
РИА Новости вчера в 21:59
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Происшествия

Адвокат назвал сумму, которая спасёт Ефремова от тюрьмы

Адвокат Павел Левшун рассказал, какая сумма поможет Михаилу Ефремову избежать тюрьмы.
ТВ Центр 12 июня в 08:18
68
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,3K
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
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Кино

Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год

Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
Gazeta.SPb 11 июня в 19:31
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Шоу-бизнес

Гоша Куценко вступился за актера Ефремова после смертельного ДТП

Российский актер Гоша Кученко вступился за актера Михаила Ефремова, который стал соучастником ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце в Москве.
РБК вчера в 17:14
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Спорт

ITA нашло более 80 нарушений при перепроверке допинг-проб с ОИ-2012

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выявило больше 80 нарушений антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
Аргументы и Факты 12 июня в 15:01
Политика

Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК вчера в 13:11
1,1K
Авто

Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили вчера в 01:02
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Общество

Учителей Москвы попросили зарегистрироваться для онлайн-голосования 1 июля

Москва, 11 июня 2020, 19:55 — REGNUM Работников образовательной сферы Москвы попросили пройти онлайн-регистрацию на сайте mos.ru для участия в голосовании по изменениям в Конституцию РФ, которое пройдёт 1 июля.
REGNUM 11 июня в 12:55
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Здоровье

Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин

Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 12 июня в 21:30
35
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
451
Общество

В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией

В Берлине на акции против расизма полиция задержала более 90 человек. Почти 30 полицейских получили травмы.
Аргументы и Факты вчера в 14:03
31
Политика

Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости вчера в 15:12
1,4K
Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

Вести.Ru вчера в 00:47
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Юлия Латынина
Российская журналистка
Российская журналистка, писательница, теле- и радиоведущая, колумнистка. Автор романов в жанрах политической фантастики и политико-экономического детектива. В журналистике известна как политический обозреватель и экономический аналитик. Кандидат филологических наук. С сентября 2017 года эмигрировала из России.
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