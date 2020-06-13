Коронавирус
РИА НовостиЮлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
Журналистка Юлия Латынина извинилась за распространение ложной информации о коронавирусе в городе Нижнекамск в Татарстане. В своей программе на радио "Эхо Москвы" она рассказала, что в апреле зачитала в эфире отрывок письма, которое ей прислала глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.
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с чего всё началось
Ю.Латынина― Добрый вечер! С вами Юлия Латынина и «Код доступа». В Москве избирателям, которые придут на избирательные участки и проголосуют, выделили 10 миллиардов рублей.Эхо Москвывчера в 16:45
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«Реально без всяких дураков»: Юлия Латынина извинилась за фейк о COVID в Нижнекамске
Казанский репортервчера в 15:29
Журналистка Латынина признала, что «письмо врачей» из Нижнекамска было фейком, и извинилась
БИЗНЕС Onlineвчера в 15:13
Журналистка Латынина извинилась за «фейковое» письмо о ситуации с COVID-19 в Татарстане
Интерфакс - Россиявчера в 15:01
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