Коронавирус
Lenta.ruЮлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина признала, что распространила фейк о ситуации с коронавирусом в Татарстане. Свои извинения она принесла в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сообщается в Telegram-канале RT.
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«Реально без всяких дураков»: Юлия Латынина извинилась за фейк о COVID в Нижнекамске
Казанский репортер15:29
Журналистка Латынина извинилась за «фейковое» письмо о ситуации с COVID-19 в Татарстане
Интерфакс - Россия15:01
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 19:36, Ашберн
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Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
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После распространения Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи могут бесплатно скачать Pathway и The Escapists 2. Pathway – это гибрид фильмов FTL и Индианы Джонса, а The Escapists 2 – ролевая игра про побег из тюрьмы.
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
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Российская космическая астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне.
Московский Комсомолец 10 июня в 17:55
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
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Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня 02:50
Армия и оружие
База в Ираке с военными США подверглась ракетному обстрелу
Авиабаза Таджи в Ираке, где располагаются силы коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу.
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В России запатентовали луноход Toyota
В патенте транспортное средство называется автомобилем, но внешний дизайн новинки говорит о том, что перед нами лунный ровер, который Toyota и агентство JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) представили еще в марте прошлого года.
SpeedMe вчера в 08:35
Футбол
Участники акции протеста в Англии атаковали полицию возле Биг-Бена
More violence against police on Bridge street, next to Big Ben. pic.twitter.com/tazFZTefFn — Vinnie O'Dowd (@VinnieoDowd) June 13, 2020 Ранее в столице Великобритании началась акция, в который участвовали в том числе ультраправые, среди которых были футбольные фанаты.
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
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Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы
Пользователь ресурса Reddit раскрыл простой способ смотреть видеоролики на YouTube без рекламы.
ФАН 14:42
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Освящение главного храма Вооруженных сил РФ пройдет в парке «Патриот»
В День России, 12 июня, патриарх, согласно сообщению сайта Русской церкви, уже посетил собор, ознакомившись с художественным убранством верхнего храма.
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Киевское «Динамо» вырвало победу в матче с «Зарей»
«Динамо» (Киев) победило «Зарю» со счетом 3:1 в матче 26-го тура чемпионата Украины.
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Тела супругов и 3-летнего ребенка найдены на пожаре в Забайкалье
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Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона
Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
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Очередное обновление Windows 10 «сломало» Microsoft Office
Очередное обновление Windows 10 за июнь принесло очередные баги для пользователей, на этот раз перестал запускаться Microsoft Office, сообщает 13 июня портал Windows Latest.
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За Ефремова вступился Гоша Куценко
Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
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NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
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Леонардо подтвердил, что Кавани и Силва покинут ПСЖ
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Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
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