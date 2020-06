После распространения Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи могут бесплатно скачать Pathway и The Escapists 2. Pathway – это гибрид фильмов FTL и Индианы Джонса, а The Escapists 2 – ролевая игра про побег из тюрьмы.

More violence against police on Bridge street, next to Big Ben. pic.twitter.com/tazFZTefFn — Vinnie O'Dowd (@VinnieoDowd) June 13, 2020 Ранее в столице Великобритании началась акция, в который участвовали в том числе ультраправые, среди которых были футбольные фанаты.