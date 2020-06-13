Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЮлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина признала, что распространила фейк о ситуации с коронавирусом в Татарстане. Свои извинения она принесла в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сообщается в Telegram-канале RT.
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Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

Lenta.ru16:57

Журналистка Латынина извинилась за фейк о вспышке Covid-19 в Нижнекамске

Татар-информ16:25

«Реально без всяких дураков»: Юлия Латынина извинилась за фейк о COVID в Нижнекамске

Казанский репортер15:29

Журналистка Латынина признала письмо о коронавирусе фейковым

Московский Комсомолец15:43

Журналистка Латынина извинилась за фейки о ситуации с COVID-19 в Татарстане

News.ru15:22

Журналистка Латынина признала, что «письмо врачей» из Нижнекамска было фейком и извинилась

БИЗНЕС Online15:13

Журналистка Латынина извинилась за «фейковое» письмо о ситуации с COVID-19 в Татарстане

Интерфакс - Россия15:01
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 19:36, Ашберн
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Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
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Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn

Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru 11 июня в 17:50
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Игры

В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved

После распространения Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи могут бесплатно скачать Pathway и The Escapists 2. Pathway – это гибрид фильмов FTL и Индианы Джонса, а The Escapists 2 – ролевая игра про побег из тюрьмы.
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
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Жена Константина Ивлева не собирается отдавать шеф-повару фамилию

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В WhatsApp появится функция поиска сообщений

В популярном приложении WhatsApp появится новая функция для поиска сообщений.
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Космос

Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо

Российская космическая астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне.
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Происшествия

Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца

Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
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Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
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Армия и оружие

База в Ираке с военными США подверглась ракетному обстрелу

Авиабаза Таджи в Ираке, где располагаются силы коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу.
РЕН ТВ 15:00
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Космос

В России запатентовали луноход Toyota

В патенте транспортное средство называется автомобилем, но внешний дизайн новинки говорит о том, что перед нами лунный ровер, который Toyota и агентство JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) представили еще в марте прошлого года.
SpeedMe вчера в 08:35
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Происшествия

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова

Известия 16:09
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Футбол

Участники акции протеста в Англии атаковали полицию возле Биг-Бена

More violence against police on Bridge street, next to Big Ben. pic.twitter.com/tazFZTefFn — Vinnie O'Dowd (@VinnieoDowd) June 13, 2020 Ранее в столице Великобритании началась акция, в который участвовали в том числе ультраправые, среди которых были футбольные фанаты.
Спорт-Экспресс 12:02
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
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Технологии

Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы

Пользователь ресурса Reddit раскрыл простой способ смотреть видеоролики на YouTube без рекламы.
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В День России, 12 июня, патриарх, согласно сообщению сайта Русской церкви, уже посетил собор, ознакомившись с художественным убранством верхнего храма.
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Киевское «Динамо» вырвало победу в матче с «Зарей»

«Динамо» (Киев) победило «Зарю» со счетом 3:1 в матче 26-го тура чемпионата Украины.
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Тела супругов и 3-летнего ребенка найдены на пожаре в Забайкалье

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Вильфанд прогнозирует возвращение жары в европейскую часть России

В западной половине европейской части России ожидается температура на 4 °С выше нормы, в восточной части — на 2 °С выше нормы.
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New Horizons сфотографировал две ближайшие к Солнцу звезды

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Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
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Технологии

Очередное обновление Windows 10 «сломало» Microsoft Office

Очередное обновление Windows 10 за июнь принесло очередные баги для пользователей, на этот раз перестал запускаться Microsoft Office, сообщает 13 июня портал Windows Latest.
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Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве

Lenta.ru 11:55
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Шоу-бизнес

За Ефремова вступился Гоша Куценко

Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
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Армия и оружие

Soha: Россия покажет на Параде Победы «военный сюрприз» для Запада

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NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

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Леонардо подтвердил, что Кавани и Силва покинут ПСЖ

Директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо в общении с газетой Le Journal du Dimanche подтвердил, что форвард Эдинсон Кавани и защитник Тиаго Силва покинут клуб по окончании сезона как свободные агенты.
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В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

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В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
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Юлия Латынина
Российская журналистка
Российская журналистка, писательница, теле- и радиоведущая, колумнистка. Автор романов в жанрах политической фантастики и политико-экономического детектива. В журналистике известна как политический обозреватель и экономический аналитик. Кандидат филологических наук. С сентября 2017 года эмигрировала из России.
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