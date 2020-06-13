Коронавирус
Lenta.ruЮлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина признала, что распространила фейк о ситуации с коронавирусом в Татарстане. Свои извинения она принесла в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сообщается в Telegram-канале RT.
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«Реально без всяких дураков»: Юлия Латынина извинилась за фейк о COVID в Нижнекамске
Казанский репортер15:29
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Скончался актер Сергей Масленников
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В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
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Как стало известно Metaratings.ru, «Ротор» может начать выступление в РПЛ под руководством нового главного тренера.
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Наиболее сложным периодом в борьбе с коронавирусом стал май, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
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«В Северо-Западном округе Москвы на улице Нижние Мневники подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники механизированной колонны, принимающей участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов», — сказал представитель пресс-службы Минобороны РФ.
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Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
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Россиянам объяснили причины опасных погодных явлений
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причины опасных погодных явлений в России в беседе с РИА Новости.
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Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
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Компания Skoda представила внедорожный универсал Skoda Octavia Combi Scout новой генерации.
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В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:56