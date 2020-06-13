Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина признала, что распространила фейк о ситуации с коронавирусом в Татарстане. Свои извинения она принесла в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сообщается в Telegram-канале RT.

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

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