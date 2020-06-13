Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЮлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина признала, что распространила фейк о ситуации с коронавирусом в Татарстане. Свои извинения она принесла в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сообщается в Telegram-канале RT.
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Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

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Журналистка Латынина признала, что «письмо врачей» из Нижнекамска было фейком и извинилась

БИЗНЕС Online15:13

Журналистка Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

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Журналистка Латынина признала письмо о коронавирусе фейковым

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«Реально без всяких дураков»: Юлия Латынина извинилась за фейк о COVID в Нижнекамске

Казанский репортер15:29

Журналистка Латынина извинилась за фейки о ситуации с COVID-19 в Татарстане

News.ru15:22

Журналистка Латынина извинилась за фейк о вспышке Covid-19 в Нижнекамске

Татар-информ16:25
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Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

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Юлия Латынина
Российская журналистка
Российская журналистка, писательница, теле- и радиоведущая, колумнистка. Автор романов в жанрах политической фантастики и политико-экономического детектива. В журналистике известна как политический обозреватель и экономический аналитик. Кандидат филологических наук. С сентября 2017 года эмигрировала из России.
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