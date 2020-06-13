Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЮлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина признала, что распространила фейк о ситуации с коронавирусом в Татарстане. Свои извинения она принесла в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сообщается в Telegram-канале RT.
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Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

Lenta.ru16:57

Журналистка Латынина извинилась за фейки о ситуации с COVID-19 в Татарстане

News.ru15:22

Журналистка Латынина признала письмо о коронавирусе фейковым

Московский Комсомолец15:43

«Реально без всяких дураков»: Юлия Латынина извинилась за фейк о COVID в Нижнекамске

Казанский репортер15:29

Журналистка Латынина извинилась за фейк о вспышке Covid-19 в Нижнекамске

Татар-информ16:25

Журналистка Латынина признала, что «письмо врачей» из Нижнекамска было фейком и извинилась

БИЗНЕС Online15:13

Журналистка Латынина извинилась за «фейковое» письмо о ситуации с COVID-19 в Татарстане

Интерфакс - Россия15:01
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 21:02, Ашберн
Общество

В Германии спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается

Evo-rus.com 02:20
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Происшествия

В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом

Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо 20:23
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
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Происшествия

Адвокат оценил влияние видеообращения Ефремова на ход дела о ДТП

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал видеообращение актера Михаила Ефремова с извинениями за ДТП и рассказал, как ролик может повлиять на ход уголовного дело.
Известия 19:44
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Происшествия

Взрыв автоцистерны с газом в Китае: количество погибших растет

Количество погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая возросло до девяти, раненых — до 112.
Вести.Ru 09:18
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Игры

Sony показала новый PlayStation 5

Компания Sony провела презентацию и показала новый PlayStation 5. Онлайн-презентация The Future of Gaming прошла на YouTube.
Mockva.ru 11 июня в 17:42
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Космос

Роскосмос поделился планами пусков с Восточного и Байконура

В период с июля текущего года по июль 2021 года планируется запустить три ракеты «Протон» и 17 «Союз-2» с Байконура, с Восточного будут запускать «Союзы», передаёт РИА Новости.
News.ru вчера в 19:13
Общество

Экс-полковник ФСИН рассказал, как Ефремов может сидеть в колонии

News.ru 12:58
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости 10:56
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Происшествия

Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца

Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
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Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости вчера в 06:31
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Происшествия

У берегов Камчатки перевернулся катер с людьми

Газета.Ru 19:52
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
956
Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
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Происшествия

Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

Самолет аэроклуба ДОСААФ Як-52 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Бобровка в Самарской области, два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
BFM.ru 05:06
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Происшествия

Трех человек спасли из пятиметрового колодца в Магдагачинском районе

Огнеборцы ПЧ-33 поселка Магдагачи спасли из колодца трех человек. 13 июня около 15:00 им сообщили, что мужчины упали в старый колодец.
Телепорт 19:51
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
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Общество

Аномальная жара прогнозируется со вторника в европейской части России

Температура воздуха выше нормы будет со вторника, 16 июня, в европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 20:47
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Шоу-бизнес

За Ефремова вступился Гоша Куценко

Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 10:25
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Общество

Эксперты объяснили снижение смертности в России на фоне пандемии

У снижения смертности в апреле 2020 года в России есть несколько причин, одна из которых — меньшее количество летальных исходов от внешних причин, считает заведующая кафедрой статистики МИРЭА Екатерина Дарда.
РБК 20:01
Здоровье

На Амурском ГПЗ выявили 136 зараженных сотрудников

Некоторые районы Амурской области радуют - там почти нулевое распространение коронавируса.
Что происходит 12:47
6
Общество

Михаил Леонтьев назвал критикующих Ефремова моральными уродами

Телеведущий назвал критику Ефремова «языческой вакханалией». По его мнению, людей не волнует ни судьба артиста, ни смерть Захарова.
Lenta.ru 20:50
78
Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
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Авто

Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили 01:02
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Экономика

В России вступила в силу отмена «банковского роуминга»

С 14 июня вступил в силу закон, который поручил разработать в октябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев.
Коммерсантъ 20:38
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Кино

После удаления из HBO Max «Унесенные ветром» стали хитом на Amazon

Российская газета 11 июня в 10:15
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Политика

Украина отменила временный запрет на въезд для иностранцев

Как сообщает Госпогранслужба Украины, утратило силу распоряжение правительства страны о временном запрете въезда на Украину иностранцев.
RT на русском 07:42
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Общество

В Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в столице скончались 50 пациентов.
Российская газета 16:24
757
Космос

Учёные зафиксировали сердцебиение чёрной дыры

По данным учёных, зафиксированный сигнал является самым продолжительным сердцебиением чёрной дыры из всех обнаруженных.
News.ru 13:22
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Юлия Латынина
Российская журналистка
Российская журналистка, писательница, теле- и радиоведущая, колумнистка. Автор романов в жанрах политической фантастики и политико-экономического детектива. В журналистике известна как политический обозреватель и экономический аналитик. Кандидат филологических наук. С сентября 2017 года эмигрировала из России.
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