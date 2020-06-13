Коронавирус
Lenta.ruЮлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина признала, что распространила фейк о ситуации с коронавирусом в Татарстане. Свои извинения она принесла в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сообщается в Telegram-канале RT.
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«Реально без всяких дураков»: Юлия Латынина извинилась за фейк о COVID в Нижнекамске
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Журналистка Латынина извинилась за «фейковое» письмо о ситуации с COVID-19 в Татарстане
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