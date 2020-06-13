Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЮлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина признала, что распространила фейк о ситуации с коронавирусом в Татарстане. Свои извинения она принесла в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сообщается в Telegram-канале RT.
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Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

Lenta.ru16:57

Журналистка Латынина извинилась за фейк о вспышке Covid-19 в Нижнекамске

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«Реально без всяких дураков»: Юлия Латынина извинилась за фейк о COVID в Нижнекамске

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Журналистка Латынина признала письмо о коронавирусе фейковым

Московский Комсомолец15:43

Журналистка Латынина извинилась за фейки о ситуации с COVID-19 в Татарстане

News.ru15:22

Журналистка Латынина признала, что «письмо врачей» из Нижнекамска было фейком и извинилась

БИЗНЕС Online15:13

Журналистка Латынина извинилась за «фейковое» письмо о ситуации с COVID-19 в Татарстане

Интерфакс - Россия15:01
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 22:36, Ашберн
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В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
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Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт

Москва, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил установить зарплатный стандарт по всей России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.
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Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
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Юлия Латынина
Российская журналистка
Российская журналистка, писательница, теле- и радиоведущая, колумнистка. Автор романов в жанрах политической фантастики и политико-экономического детектива. В журналистике известна как политический обозреватель и экономический аналитик. Кандидат филологических наук. С сентября 2017 года эмигрировала из России.
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