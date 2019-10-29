Шоу-бизнес
Дни.руЮлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»
Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу. Знаменитость публично рассказала о том, что подвигло ее на такое решение. По словам артистки, сопутствующих факторов было много, но главным стала творческая стабильность.
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«Я достигла потолка»: Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Телепрограммавчера в 04:36
«Я достигла потолка»: Юлия Михалкова объяснила, почему ушла из Уральских пельменей
КП - Екатеринбургвчера в 12:45
Юлия Михалкова: «Я достигла в „Пельменях“ потолка, почувствовала – переросла»
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил повысить доверие к правоохранительным органам и судебной системе со стороны бизнеса.
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Автобус загорелся возле тоннеля в Москве
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СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов
Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
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