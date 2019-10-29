Юлия прокомментировала свой уход из шоу, сделавшим ее известной, сказав просто: «Переросла». А также юмористка рассказала, кто занял ее сердце и на что она никогда не потратит деньги. Новость о том, что 36-летняя артистка покидает шоу «Уральские пельмени», не на шутку взбудоражила Интернет.

с чего всё началось

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

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