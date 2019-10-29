Шоу-бизнес
РИА НовостиЮлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
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с чего всё началось
Юлия прокомментировала свой уход из шоу, сделавшим ее известной, сказав просто: «Переросла». А также юмористка рассказала, кто занял ее сердце и на что она никогда не потратит деньги. Новость о том, что 36-летняя артистка покидает шоу «Уральские пельмени», не на шутку взбудоражила Интернет.StarHit.ruвчера в 03:00
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«Я достигла потолка»: Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Телепрограммавчера в 04:36
«Я достигла потолка»: Юлия Михалкова объяснила, почему ушла из Уральских пельменей
КП - Екатеринбургвчера в 12:45
Юлия Михалкова: «Я достигла в „Пельменях“ потолка, почувствовала – переросла»
StarHit.ruвчера в 03:00
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