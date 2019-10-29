Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиЮлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
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Российская актриса и телеведущая. Больше всего известна зрителям по ролям в шоу «Уральские пельмени», участником которого являлась с 2009 по 2019 год.
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