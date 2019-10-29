Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

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