Шоу-бизнес
РИА НовостиЮлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
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Юлия Михалкова: «Я достигла в „Пельменях“ потолка, почувствовала – переросла»
StarHit.ruвчера в 03:00
«Я достигла потолка»: Юлия Михалкова объяснила, почему ушла из Уральских пельменей
КП - Екатеринбургвчера в 12:45
«Я достигла потолка»: Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Телепрограммавчера в 04:36
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