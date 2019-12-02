Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияЮлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива. По словам артистки, сейчас она участвует в съемках детского КВН.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Юлия Михалкова сделала сенсационное заявление

7Дней.рувчера в 15:00

Михалкова сообщила о новом проекте после ухода из «Уральских пельменей»

РБК01:24

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» раскрыла новое место работы

Пятый каналвчера в 19:57

Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

РИА Новостивчера в 18:21

Юлия Михалкова решила работать с детьми

WomanHit.ru02:33

Михалкова, покинувшая «Уральские пельмени», впервые раскрыла новое место работы

URA.Ruвчера в 12:13

Михалкова объяснила, почему ушла из «Уральских пельменей»

Рамблер29 ноября в 19:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Футбол

Дубль Филиппа принес «Динамо» победу над «Локомотивом»

Московское дерби в рамках 18-го тура чемпионата России завершилось победой «Динамо» над «Локомотивом» со счетом 2:1. Встреча прошла на «РЖД Арене».
РБК вчера в 10:50
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Общество

Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
Коммерсантъ вчера в 17:35
Наука

Робот-лаборант в США выполнил 100 тысяч экспериментов за год

В США уникальный робот-лаборант провел около 100 тысяч экспериментов за год.
Evo-rus.com вчера в 00:50
Политика

Украина претендует на «пару областей России»

По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
Российская газета 01:20
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Единоборства

Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем

Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
АиФ Дагестан 30 ноября в 12:44
Общество

На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок

ТАСС/ Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона - отключился через четыре дня после официального запуска.
ТАСС вчера в 23:29
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
Происшествия

В Петербурге работников автоцентра заподозрили в краже иномарок

Работники автоцентра задержаны по подозрению в краже 18 автомобилей на сумму более 15 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:00
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своем генетическом заболевании

Анна Семенович в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала о своем генетическом заболевании.
Культуромания 02:36
Футбол

Игроки «Спартака» чуть не подрались между собой в матче с «Зенитом»

РИА Новости вчера в 13:12
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

РИА Новости вчера в 23:55
Происшествия

Трое подростков утонули в Брянской области

Тела троих детей подняли вечером 1 декабря из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
REGNUM 01:15
Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной.
Страна Советов on-line вчера в 08:23
Происшествия

Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса в Забайкалье

РИА Новости Крым вчера в 23:30
Происшествия

В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
РИА Новости вчера в 11:03
Авто

Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году

Как сообщает пресс-служба Skoda, в 2020 году на российском рынке появится три новых модели: компактный кроссовер Karoq, следующее поколение лифтбека Rapid и четвертая генерация семейства Octavia.
32CARS.ru вчера в 08:34
Культура

Гусман прокомментировал вырезанную из КВН шутку Светлакова

Shraibikus News вчера в 01:11
Армия и оружие

РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет.
Известия вчера в 18:30
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК вчера в 06:38
Происшествия

Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей

Власти Забайкалья выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших в ДТП с автобусом.
Lenta.ru вчера в 23:26
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Армия и оружие

В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
OAnews вчера в 12:38
Футбол

Комличенко: о возможном трансфере пока не думаю

О своём возможном трансфере пока не думаю, все мысли об оставшихся матчах чемпионата.
Чемпионат 01:30
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Армия и оружие

США намерены профинансировать реформирование судебной системы в Сирии

Госдеп планирует выделить до $40 млн на реформирование судебной системы в Сирии.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК вчера в 13:15
Общество

Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку

В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юлия Михалкова
Российская актриса
Российская актриса и телеведущая. Больше всего известна зрителям по ролям в шоу «Уральские пельмени», участником которого являлась с 2009 по 2019 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное