Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива. По словам артистки, сейчас она участвует в съемках детского КВН.

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

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