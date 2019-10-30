Шоу-бизнес
ПрофильЮлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе. На своей странице в Instagram она написала, что больше не хочет «играть по накатанной». Главной причиной своего ухода Михалкова назвала «стабильность».
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Юлия Михалкова: «Я достигла в „Пельменях“ потолка, почувствовала – переросла»
StarHit.ruвчера в 03:00
«Я достигла потолка»: Юлия Михалкова объяснила, почему ушла из Уральских пельменей
КП - Екатеринбургвчера в 12:45
«Я достигла потолка»: Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Телепрограммавчера в 04:36
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Футбол
Злоумышленники, вооруженные пистолетами, ограбили дом Клаудио Маркизио
Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом к Маркизио и, угрожая бывшему футболисту и его жене, заставили открыть сейф.
РИА Новости 05:45
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Политика
Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
RT на русском 05:31
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
РИА Новости вчера в 09:36
Происшествия
Подросток открыл стрельбу из пистолета в московской школе
По данным РЕН ТВ, мальчик нашел оружие дома и решил взять его с собой в школу, чтобы похвастался пистолетом перед одноклассниками.
РБК 06:25
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Экономика
Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования
В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 02:23
Футбол
Гендиректор «Зенита»: Игрокам следует брать пример с Жиркова
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил профессионализм полузащитника команды Юрия Жиркова.
Нева Спорт 06:07
Политика
В МИД прокомментировали начало отвода сил в Золотом
Россия позитивно оценивает начало отвода сил в Золотом в Донбассе, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
РИА Новости 04:34
Общество
Подработка в сфере образования стала наиболее популярной среди россиян
Специалисты провели опрос, согласно которому самой популярной подработкой у россиян оказалось предоставление услуг в образовательной и деловой сферах.
VSE42.RU 01:03
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк теряет слух из-за стресса
В Инстаграме семья Заворотнюк опровергла сведения об ухудшении состояния Насти.
Комсомольская правда вчера в 18:00
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Общество
Первый канал распек Call of Duty за русофобию
Газета.Ru 06:05
Происшествия
При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека
Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
RT на русском 05:34
Политика
WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн
Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Газета.Ru 00:15
Кино
Умер актер фильма «Улетный транспорт» Джон Уизерспун
Американский актер и комик, который играл во многих телевизионных шоу и фильмах, особо известен по роли Вилли Джонса в "Братьях Уайанс" и серии комедийных фильмов: "Пятница", "Следующая пятница", "Еще одна пятница", а также "Улетный транспорт", "Доктор Дулиттл 2", "Вампир в Бруклине" и "Помидоры-убийцы наносят ответный удар".
VSE42.RU 05:15
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Происшествия
Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26
В Иркутской области один из пропавших без вести после паводка обнаружен погибшим, таким образом, число жертв возросло до 26 человек.
RT на русском 03:08
Экономика
Россиянам грозит голод из-за экспорта продуктов, считают специалисты
Российские экономисты заявили, что выполнить поставленные Министерством сельского хозяйства задачи по экспорту можно лишь за счет снижения потребления продуктов самими россиянами.
Газета.Ru 02:00
Происшествия
В Твери опрокинулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус ПАЗ утром в среду съехал в кювет и опрокинулся на бок на улице Димитрова в Твери.
ТАСС 04:35
Футбол
Футболист «Млады Болеслав» Татаев рассказал об отношении чехов к Комличенко
Российский защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев заявил, что его одноклубник Николай Комличенко стал в Чехии народным героем.
RT на русском 02:36
Культура
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
RT публикует видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.
RT на русском 05:09
Армия и оружие
Россия подарила Таджикистану оружие на ₽320 млн
Вооруженные силы России безвозмездно передали армии Таджикистана военную технику и вооружение на общую сумму около 320 млн руб. Об этом пишет ТАСС.
РБК вчера в 02:52
Происшествия
Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова
Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.
Чита.Ру 00:09
Политика
«Час — $100»: женатый «слуга народа» Яременко переписывался с проституткой на заседании Рады
Депутат от фракции «Слуги народа», председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко во время работы в сессионном зале парламента переписывался в онлайн-сети знакомств.
Украина.ру 05:16