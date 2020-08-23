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Газета.Ru
Газета.Ru

Секретарь подтвердила заражение Юлии Тимошенко коронавирусом

Депутат Верховной рады, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заболела COVID-19. Инфицированными также оказались члены ее семьи - дочь Евгения с мужем Артуром Чечеткиным, передает ТАСС. Пресс-секретарь лидера партии "Батькивщина" Марина Сорока подтвердила заражение политика коронавирусом.В источнике
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Вести.Ru

Тимошенко заболела коронавирусом вместе с дочерью и зятем

Вести.Ru05:10
Говорит Москва

СМИ: Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

Говорит Москва05:19
Lenta.ru

Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

Lenta.ru05:18
Известия

У Тимошенко выявили коронавирус

Известия05:10
Газета.Ru

Секретарь подтвердила заражение Юлии Тимошенко коронавирусом

Газета.Ru06:46
Московский Комсомолец

Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

Московский Комсомолец04:59
ТАСС

СМИ: Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

ТАСС04:54

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
4

Иран получил новые данные с «черных» ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с «черных» ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракетой, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известия06:54
3

Анонсирован ролевой экшен Black Myth: Wu Kong

Китайская студия Game Science, создавшая многопользовательскую стратегию Art of War: Red Tides, анонсировала свой новый проект — ролевой экшен Black Myth: Wu Kong, который создаётся «для всех актуальных консолей и PC».
Игромания.ру20 августа в 02:29
7

Tesla объявила войну сторонним модификациям программного обеспечения

Как сообщает Electrek, обновление программного обеспечения 2020.32.1 в исполнении самой Tesla научилось выявлять подобные модификации, в результате чего автовладелец вынужден будет наблюдать на дисплее уведомление об обнаружении «несовместимой модификации транспортного средства», которая может представлять опасность отключения некоторых бортовых систем.
3DNews01:09

Военные США заключили договор с британским разработчиком процессоров

Как сообщили в пресс-службе ARM, теперь DARPA три года сможет пользоваться преимуществами экосистемы компании и быстро разрабатывать процессоры на основе популярных процессорных ядер и других блоков.
RuNews24.ruвчера в 04:39