Секретарь подтвердила заражение Юлии Тимошенко коронавирусом
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Депутат Верховной рады, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заболела COVID-19. Инфицированными также оказались члены ее семьи - дочь Евгения с мужем Артуром Чечеткиным, передает ТАСС. Пресс-секретарь лидера партии "Батькивщина" Марина Сорока подтвердила заражение политика коронавирусом.В источнике
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