Жанна Немцова: 31 декабря исполняется 20 лет с того момента, как Борис Ельцин объявил о досрочном сложении президентских полномочий, с момента фактического начала правления Владимира Путина. Как вы оцениваете результаты этого правления? Валентин Юмашев: Были разные периоды.

с чего всё началось

Путина нашел не я, Путина нашли Анатолий Чубайс и в тот момент начальник Главного контрольного управления администрации президента Алексей Кудрин. Это был момент, когда Чубайс и Кудрин уходили в правительство, а я становился главой администрации.

Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина. По его словам, сделали это Анатолий Чубайс и Алексей Кудрин. Об этом Юмашев рассказал в интервью телеканалу «Дождь».

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