Политика
РБКЮмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина. По его словам, сделали это Анатолий Чубайс и Алексей Кудрин. Об этом Юмашев рассказал в интервью телеканалу «Дождь».
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
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В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии возросло до 13 человек
Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Кола» в Республике Карелия возросло до 13 человек.
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Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Туринский «Ювентус» на выезде нанес поражение «Сампдории» в матче 17-го тура чемпионата Италии.
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока — 2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток — 2». Они напомнили, что в скором времени президент США должен подписать оборонный бюджет, в который включены санкции против этого проекта, что может стать для компании сокрушительным ударом.
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Восьмилетний мальчик умер после прыжков на диване в Севастополе
Ранее «Регион Online» писал, что новорожденный мальчик умер в кроватке под боком у матери в Башкирии.
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Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
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Наташа Королева в образе Мальвины тоскует по 90-м
В канун смены десятилетий певица Наташа Королева затосковала по 90-м. 46-летняя певица решила примерить для фотосессии образ Мальвины.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Религия
Никола зимний: как отмечать праздник, посвященный святому Чудотворцу
19 декабря православные верующие отмечают день памяти Николая Чудотворца.
Спорт
В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов
Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
Общество
Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Общество
Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе
Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Общество
Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Шоу-бизнес
33-летняя Анна Грачевская показала результат очередной пластики
33-летняя Анна Грачевская посетила медицинское заведение для очередной пластики.
Наука
Физики обнаружили неизвестный вид взаимодействия частиц в микромире
Политика
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными
Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
Общество
Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА победили сербскую "Црвену Звезду" в домашнем матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Общество
Госдума приняла закон о виноделии в России
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Музыка
Мазаев назвал концерт перенесшего инсульт Носкова «жалким зрелищем»
Лидер российской группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев раскритиковал решение музыканта Николая Носкова, который выступил на сцене после перенесенного инсульта.
Авто
Несколько моделей марки Ford покинули Россию
Российские дилеры Ford распродали почти все запасы легковых автомобилей, оставшихся после закрытия заводов во Всеволожске и Набережных Челнах.
Футбол
АЕК одержал вторую победу подряд под руководством Карреры
Встреча состоялась на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Уже на 7-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Астераса», который успешно реализовал полузащитник АЕКа Петрос Манталос.
Музыка
«Человек Кадырова»: правду о Тимати рассказал Умар Джабраилов
Умар Джабраилов рассказал Би-Би-Си о подробностях инцидента, который стал, по его мнению, однозначным свидетельством того, что рэпер Тимати - Тимур Юнусов – с 2008 года находится под покровительством Рамзана Кадырова.
Футбол
«Сочи» разорвал контракт с Кудряшовым
Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил, что южане расторгли контракт с защитником сборной России Фёдором Кудряшовым.